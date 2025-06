“Estaba de rodillas”: Brad Pitt revela cómo alcohólicos anónimos salvó su vida

Brad Pitt, quien se encuentra actualmente promocionando el estreno de su más reciente producción F1: The Movie, donde interpreta a Sonny Hayes, un veterano piloto que, tras perder su ritmo en las pistas, decide regresar al automovilismo. En busca de una redención que parecía imposible, Hayes vuelve a la Fórmula 1 para liderar el equipo ficticio ‘APXGP’ y enfrentarse a los grandes de la categoría.

En este contexto, Brad Pitt, de 61 años, asistió el 23 de junio a la ciudad de Londres para la premiere europea de F1: The Movie. La película, dirigida por Joseph Kosinski y producida por el heptacampeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton, tuvo una noche de gala marcada por grandes sorpresas. En la alfombra roja, Pitt posó junto a su actual pareja, Inés de Ramón, y protagonizó un momento inesperado al encontrarse y posar con Tom Cruise, quien hizo una aparición sorpresa en el evento.

Brad Pitt, junto a Tom Cruise y su actual pareja, Inés de Ramón, en la premier de F1: The Movie en Cineworld, Londres, Gran Bretaña, el 23 de junio de 2025. EFE // NEIL HALL

Brad Pitt, ganador de dos premios Óscar (como productor por Doce años de esclavitud y como actor secundario por Once Upon a Time in Hollywood), no le es ajeno al hablar públicamente sobre su lucha contra las adicciones y su proceso de recuperación

Según El País, el actor ya había compartido en una entrevista con The New York Times en 2019 que su primer año en el programa de Alcohólicos Anónimos fue profundamente liberador. “Fue realmente liberador exponer tu lado feo”, confesó Pitt, destacando el impacto personal que tuvo abrirse con honestidad frente a otras personas.

Ahora, seis años después de aquellas declaraciones, Pitt volvió a abordar este capítulo de su vida durante su estancia en Londres, en el pódcast Armchair Expert, conducido por el actor Dax Shepard (conocido por películas como Zathura y Chips), a quien conoció precisamente en el programa de Alcohólicos Anónimos, junto a la actriz Monica Padman, quien también participa como coanfitriona del podcast.

En esta nueva conversación, el actor profundizó aún más sobre su etapa más oscura, su proceso de sanación y cómo enfrentó la crisis personal que vivió tras su separación de Angelina Jolie en 2016, el mismo año en que comenzó a asistir a las sesiones del programa de recuperación.

Declaraciones de Brad Pitt sobre su pasado y las adicciones

De acuerdo con El País, Brad Pitt comentó durante su participación en el pódcast Armchair Expert que su paso por el programa de recuperación fue una experiencia profundamente significativa. “Me pareció que eran hombres increíbles compartiendo sus experiencias, sus debilidades, sus tropiezos, sus deseos, sus dolores, y con mucho humor. Fue una experiencia realmente especial”, expresó el actor.

Entrevistado por Dax Shepard (a quien conoció precisamente dentro del programa de Alcohólicos Anónimos), el presentador le preguntó si sentía nervios al hablar públicamente sobre su adicción al alcohol. Pitt respondió con seguridad, asegurando que se sentía “completamente tranquilo” al abordar el tema.

El actor confesó lo desesperado que se encontraba en aquel momento por salir de esa etapa oscura que amenazaba con arruinar su prestigiosa carrera.

“Intentaba de todo. Estaba prácticamente de rodillas, y muy abierto a todo lo que me proponían. Fue una época difícil. Necesitaba un reinicio. Necesitaba despertar en algunos aspectos. Y significó mucho para mí”, afirmó Pitt.

Tras finalizar el programa de recuperación, Pitt aseguró en la entrevista que se siente arrepentido por su comportamiento en el pasado y que, gracias a las sesiones en Alcohólicos Anónimos, aprendió a reconocer sus mejores cualidades.

“Me di cuenta de que me volví muy responsable de mi problema. Soy muy bueno siendo responsable; eso me ayudó a tomar el control de la situación. Y ahora es como una misión, ¿sabes? Es como: ‘¿Y ahora qué hago con esto? ¿Cómo puedo solucionarlo? ¿Y qué puedo hacer para que no vuelva a suceder?”, reflexionó el actor.

Ahora que la relación entre Brad Pitt y Angelina Jolie ha quedado totalmente finalizada tras el acuerdo al que llegaron ambos actores en 2024 (después de que Pitt fuera acusado de agredir supuestamente a su exesposa y a sus hijos durante un vuelo privado en 2016), el actor enfrenta un nuevo desafío: recuperar el cariño de sus hijos cercanos a Angelina Jolie, según informa el diario El País, su hija Shiloh Jolie se une a la decisión al igual que sus hermanos Zahara, Maddox y Vivienne de renunciar legalmente al apellido del actor.

