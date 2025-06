Ed Sheeran estrena su nueva canción ‘Drive’ dentro del álbum de 'F1: la película'

Ed Sheeran, cantante británico de 36 años, en la portada de F1: The Album y en la grabación del videoclip de la canción

Con un estilo rockero que no le resulta ajeno, Ed Sheeran, cantante y compositor británico de 34 años, lanza su nueva canción y videoclip titulado Drive, tema que forma parte del álbum oficial de la película de Fórmula 1. El filme, protagonizado por Brad Pitt y Damson Idris, y dirigido por Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick), se estrena el próximo 27 de junio en Ecuador.

En palabras recogidas de The Hollywood Reporter, para esta nueva propuesta musical, Ed Sheeran contó con la colaboración de reconocidas figuras del rock, como Dave Grohl, exbaterista de Nirvana y actual líder de Foo Fighters.

También participaron músicos de renombre como Pino Palladino en el bajo, Rami Jaffee en los teclados, John Mayer como guitarrista y productor, y Blake Slatkin, quien no solo fue uno de los productores del tema, sino que también aportó en la programación de batería y teclados.

¿Cómo nació la idea de ‘Drive’ para la banda sonora de la película Fórmula 1?



En declaraciones recogidas por Billboard, Ed Sheeran explicó que la idea para crear Drive surgió rápidamente durante una sesión en el estudio junto a John Mayer y Blake Slatkin.

Ed Sheeran afirmó que, tras ver contenido relacionado con la Fórmula 1, Mayer se inspiró al instante y “se volvió loco”, presionando el pedal del acelerador para crear el riff perfecto de la canción. “Se nos escapó la canción después de ver algo de F1. Mayer simplemente presionó un pedal de octava y se volvió loco”, relató Sheeran.

Sheeran añadió “El cine es mi afición y probablemente lo único, aparte del deporte, en lo que me fascina participar. No solo directores, actores o lo que sea, sino que formar parte del viaje de una película es muy emocionante para mí”, explicó el cantante británico en palabras recogidas por Billboard.

Banda sonora de F1: The Album

Según The Hollywood Reporter (THR), Kevin Weaver, presidente del sello discográfico de la costa oeste de Atlantic Records y dos veces ganador del Grammy, fue el encargado de producir y supervisar el tracklist y la banda sonora de esta película. Weaver es reconocido por su trabajo en bandas sonoras destacadas como Barbie: The Album, The Greatest Showman y Suicide Squad, entre otras.

El trabajo fue realizado en colaboración con Brandon Davis, vicepresidente del sello discográfico de la costa oeste de Atlantic Records, y Joseph Khoury, vicepresidente de estrategias de marketing de Atlantic Records.

Además de Ed Sheeran, este álbum cuenta con la participación de otras estrellas reconocidas de la música, entre ellas Doja Cat, Rosé, Chris Stapleton, Roddy Ricch, Myke Towers, Tate McRae, Burna Boy y RAYE.

F1: The Album de Atlantic Records está disponible en preventa y su estreno global para plataformas streaming es el 27 de junio, coincidiendo con el lanzamiento de la película protagonizada por Brad Pitt y Damson Idris, bajo la dirección de Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick). Además, la película marca el debut como productor del siete veces campeón de la categoría reina del automovilismo, Lewis Hamilton.

