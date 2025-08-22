Ecuador mejora la calificación de la deuda soberana

El puntaje estable fue dado por la calificadora internacional Standard & Poor’s

El edificio de la calificadora internacional Standard & Poor’s.

La calificadora internacional Standard & Poor’s (S&P) mejoró la calificación crediticia del Ecuador de negativa a estable. La noticia la dio a conocer el Ministerio de Economía y Finanzas.

Según el ministerio esta decisión representa un importante voto de confianza de los mercados internacionales hacia el país y al gobierno. El anuncio permitirá que el país acceda a la posibilidad de financiamiento en mejores condiciones y pone en evidencia que hoy el Ecuador es un país confiable,

Este logro del Ecuador se suma a la constante reducción del riesgo país que, hasta el jueves 21 de agosto de 2025 se ubicó en los 767 puntos, el resultado más bajo de los últimos años. El riesgo país en noviembre de 2023 estuvo en 2.016 puntos.

Hay mayor disponibilidad de financiamiento

S&P destacó que el Ecuador cuenta hoy con mayor disponibilidad de financiamiento para fortalecer su liquidez.

La reserva internacional del país es de 8.888 millones de dólares. Hay superávit comercial y el Fondo Monetario Internacional amplió su apoyo de 4.000 a 5.000 millones de dólares.

Según el ministerio estos resultados envían un mensaje claro: Ecuador vuelve a ser un país confiable para invertir y crecer.

