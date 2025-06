Glastonbury 2025: Rod Stewart entre los artistas más esperados del festival musical

Sir Rod Stewart, de 80 años, británico e ícono del género pop y rock de la década de los años 70 y 80, se presentará el 29 de junio en el festival de Glastonbury. El evento se celebrará en Worthy Farm, Reino Unido, del 25 al 29 de junio, y contará con la esperada participación de Stewart en el cierre del festival, dentro de la sección 'Sunday Legends', un espacio reservado para los grandes íconos de la música con una extensa y destacada trayectoria artística.

Sin embargo, el regreso del cantante a este evento llega acompañado de un problema. En una entrevista concedida a RadioTimes, Stewart confesó que su participación en el festival le generará pérdidas económicas, ya que debe cubrir con su propio dinero gran parte de los gastos logísticos, incluyendo los honorarios de músicos y bailarinas. “Me costará $405.000 hacerlo y solo te pagan unos $160.000. Así que voy a perder dinero”, afirmó el artista

Actualmente, Sir Rod Stewart reside en los Estados Unidos, y explicó que los altos costos están directamente relacionados con el traslado de todo su equipo desde Norteamérica hasta el Reino Unido, lo que eleva considerablemente el presupuesto de producción para su presentación en Glastonbury.

Preparativos: vestimenta y logística

Tras su última aparición en este evento, que tuvo lugar en 2002, Sir Rod Stewart ha dejado claro, en las declaraciones recogidas por el medio Infobae, Stewart afirma que no repetirá el traje que utilizó en aquella edición del festival.

Para esta ocasión, el ícono británico ha optado por un atuendo renovado y llamativo: un traje blanco a cuadros, botas tipo béisbol, un cinturón de piel de serpiente y una camisa vistosa, todo complementado con una joya personalizada que lleva el escudo del Celtic Football Club, su equipo de fútbol favorito.

Asimismo, la banda que acompañará al cantante durante su presentación en Glastonbury está compuesta por 12 integrantes, de los cuales la mitad son mujeres.

Según menciona Infobae, Stewart ha puesto especial atención en el aspecto visual del show y destacó el cuidado estético de su agrupación: “Todos visten chaquetas blancas y corbatas negras, y las chicas usarán lentejuelas. Es un poco más Las Vegas de lo que fue antes", señaló el artista.

Stewart destacó la importancia de mantener un equilibrio entre músicos hombres y mujeres, resaltando no solo su talento, sino también la energía que aportan al show. “Todos en la banda son muy atractivos, pero lo más importante es que tienen un talento increíble. La presencia femenina ayuda a equilibrar los egos masculinos: siempre están de buen humor y su energía me hace sentir joven”, afirmó el cantante.

No obstante, a pesar de la emoción que le genera presentarse en este evento, Stewart expresó en la entrevista su frustración por no haber conseguido más tiempo sobre el escenario.

A pesar de sus esfuerzos por obtener 15 minutos adicionales a su presentación, que tiene una duración estipulada de una hora con quince minutos, los organizadores del festival no accedieron a su pedido.

“Es difícil porque solo me dieron un espacio de una hora y cuarto. Así que les rogué: ‘¿Puedo hacer otros 15 minutos?’ Porque normalmente toco durante dos horas. Eso significa que hay muchas canciones que la gente ama y que no podré tocar, y tengo tres invitados que subirán al escenario”, reveló el cantante.

Según reporta el medio citado Infobae, uno de los invitados especiales que acompañará a Rod Stewart en el escenario es nada menos que Ronnie Wood, su excompañero de banda Faces y actual guitarrista de The Rolling Stones.

Su cuidado en la salud

Sir Rod Stewart suma 60 años dentro de la industria musical y, según la fuente citada Infobae, ha vendido un total de 120 millones de discos en todo el mundo. Esta impresionante cifra lo ha hecho merecedor de importantes reconocimientos, como los premios Grammy y, recientemente, el Premio a la Trayectoria en los American Music Awards 2025. En 2016, como homenaje a su legado y aportes a la música, fue nombrado caballero por la Corona Británica.

A pesar de su edad, Stewart mantiene una estricta disciplina respecto al cuidado de su salud, especialmente de su voz. Según reveló a RadioTimes, lleva una agenda exigente: realizó 217 conciertos durante su residencia en Las Vegas y sigue desarrollando nuevos proyectos discográficos.

Sin embargo, a inicios de junio de 2025, tuvo que postergar y reprogramar algunos eventos en Estados Unidos debido a un cuadro de gripe.

“Lo siento mucho, amigos. Estoy devastado y me disculpo sinceramente por cualquier inconveniente a mis fans. Volveré al escenario y nos veremos pronto”, expresó el artista a través de sus redes sociales.

En mayo, de acuerdo con la entrevista con RadioTimes, Stewart fue visto en Italia con un cartel colgado al cuello que decía: “No puedo hablar. Estoy en reposo vocal”, un gesto enfocado en proteger sus cuerdas vocales.

Sobre este hábito, comentó: “Las cuerdas vocales necesitan mucho cuidado. Caliento durante una hora, luego media hora más. Y cuando siento que estoy perdiendo la voz, entro en ‘descanso vocal’ y me cuelgo una tarjeta que dice ‘No puedo hablar. No me hables’”

Agregando sus declaraciones, el cantante reveló uno de sus rituales más antiguos: hacer gárgaras con ron y Coca-Cola antes de cada presentación, una tradición que ha mantenido por más de 40 años. “Es mi fórmula secreta, nunca me ha fallado”, comentó el artista.

Según reporta el medio citado Infobae, las entradas para el festival de Glastonbury 2025 se agotaron en pocos minutos tras el anuncio oficial de algunos de los artistas confirmados para esta edición.

Entre los nombres que encabezan la cartelera se encuentran The 1975, Neil Young, Olivia Rodrigo, Doechii y Sir Rod Stewart, quienes formarán parte de la esperada programación del escenario principal, The Pyramid Stage.

