Dove Cameron y Damiano David desatan rumores de compromiso tras video viral

La actriz y el integrante de Måneskin son captados por el lente. Dove lucía un anillo en su mano y se los veía muy felices

La actriz y cantante Dove Cameron, reconocida por sus papeles en Liv y Maddie y en la saga Descendientes, y el vocalista de la banda italiana Måneskin, Damiano David, encendieron las redes tras la difusión de un video donde se les ve juntos y a Dove luciendo un anillo en su dedo anular. El portal TMZ fue el encargado de captar las imágenes que desataron rumores de compromiso entre la estrella pop y el carismático rockero.

La noticia rápidamente se volvió tendencia, con miles de fanáticos celebrando la posible unión de una de las parejas más comentadas del momento.

RELACIONADAS Cinco parejas famosas se han comprometido este 2025

El rumor comenzó el 28 de octubre, cuando la pareja fue vista paseando del brazo por las calles de Sídney. Cameron, de 29 años, lució un impresionante anillo de diamantes en su dedo anular izquierdo, lo que desató especulaciones inmediatas.

the newly engaged couple, dove cameron & damiano david recently in sydney ‹𝟹 pic.twitter.com/iz9p9sRbXX — 𝓕avs (@favspopculture) October 30, 2025

Ambos vestían atuendos coordinados en negro, mientras David fumaba casualmente durante el paseo. Fotos exclusivas obtenidas por TMZ confirmaron el detalle del anillo, describiéndolo como un posible símbolo de compromiso.

Una fotografía que aumenta las especulaciones

Un día después, el 29 de octubre, Cameron y David fueron fotografiados en Nueva York, donde la actriz intentó ocultar el anillo bajo su manga o con guantes, según testigos y reportes de prensa.

Esta acción solo avivó los rumores, aunque fuentes cercanas a la pareja, citadas por medios como Daily Mail y People, aseguran que se trata de un compromiso oficial.

Una relación duradera

La relación de Cameron y David comenzó a finales de 2023, tras reconectarse en los Video Music Awards. Hicieron su debut público como pareja en febrero de 2024, durante la gala pre-Grammy de Clive Davis.

Recientemente, celebraron su segundo aniversario con publicaciones afectuosas en Instagram, donde Cameron describió a David como "la persona más amable y generosa que conoce", y él respondió llamándola "la mejor parte de estar vivo".

Aunque ni Cameron ni David han hecho un anuncio oficial en sus redes, publicaciones en plataformas como Instagram y X (antes Twitter) de medios como ELLE y Glitter Magazine ya lo dan por hecho, felicitando a la pareja.

¿Qué han dicho los representantes?

Representantes de ambos no se han pronunciados, pero la evidencia visual y los reportes de testigos oculares respaldan la noticia. Fans en redes sociales han expresado su entusiasmo, con comentarios como "¡Una boda que combine pop y rock sería épica!" y felicitaciones masivas.

Así es el lujoso y costoso anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo dio a Georgina Leer más

Cameron, quien previamente estuvo comprometida con el actor Ryan McCartan entre 2013 y 2016, parece haber encontrado estabilidad en esta relación, que ha sido descrita como "afortunada y sensible" por la propia actriz en entrevistas previas.

Este compromiso se suma a una ola de noticias románticas en Hollywood, destacando la fusión de mundos entre el entretenimiento estadounidense y el rock europeo.

Se especula que una boda podría ocurrir pronto, aunque los detalles permanecen en privado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!