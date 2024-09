Gobierno de Noboa promueve el discurso del nuevo Ecuador, rodeado de lo mismo

"Estamos construyendo un nuevo Ecuador". Esta es una de las tantas frases hechas que integran el discurso y narrativa oficiales del Gobierno de Daniel Noboa.

Están en las cuñas de radio, spots televisivos, en los banners digitales, en los discursos del primer mandatario, como parte de una evidente estrategia comunicacional que ha sobrevivido estos nueve meses, desde el inicio de su mandato.

Pero ese mensaje no aterriza, sea quién sea que lo adopte, porque en el día a día hay prácticas políticas y rostros de aquel Ecuador que ya es conocido, es decir, más de lo mismo.

Los casos del Ecuador con memoria

Las muestras de ese fenómeno han sido notorias. Como si de un álbum se tratara aparecen rostros de viejos conocidos. Uno de esos cromos conocidos es Fernando Yávar Umpiérrez, quien cumplió un papel clave en la reforma judicial que ejecutó el gobierno de Rafael Correa. El mismo mandatario que alguna vez dijo que de ser necesario metería la mano a la justicia "para bien del pueblo". Su reestructuración al sistema judicial fue cuestionada por irregularidades en obras y, en lo medular, por la falta de independencia de ese poder del Estado durante el correísmo.

Yávar también ha sido cercano a Noboa. En el plano particular y en la palestra pública. Lo ha asesorado legalmente en un caso personal y es uno de los dos delegados del Ejecutivo que integran la Comisión Calificadora para la renovación parcial de la Corte Constitucional (CC), que fueron posesionados el 27 de agosto de 2024.

Volviendo a los antecedentes de Yávar, él estuvo al frente de la Dirección de la Judicatura del Guayas, en 2009, y fue pieza clave en el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) cuando se declaró la emergencia judicial, en el 2011.

Entonces, al edificio del CJ Guayas entró con protección policial, ya que existía resistencia para que asumiera el cargo por parte de su antecesor, reportaron medios de comunicación.

Yávar inició funciones en momentos en que se desarrollaba el juicio del entonces presidente Correa contra un diario nacional. De acuerdo con una nota del rotativo "él hizo el sorteo no público en el que resultó como juez del caso Juan Paredes, quien sentenció a favor del mandatario". A Paredes se lo conoce como Chucky Seven porque en un peritaje informático se descubrió que la sentencia contra el periódico no fue escrita en una computadora del juzgado, sino en un dispositivo externo que tenía ese identificativo en particular. También generó curiosidad el hecho de que en poco tiempo se puso al corriente del voluminoso proceso y la redacción de la sentencia.

La selección de Fernando Yávar como vocal del CJT también tuvo resistencia de sus colegas, quienes impugnaron su candidatura por no cumplir el requisito de contar con diez años de ejercicio profesional y por supuestas sanciones cuando ocupó el cargo de fiscal, solo para citar otro antecedente.

La ideología partidista y las oportunidades de coyuntura

Tras la llegada al poder después de las elecciones anticipadas, el Gobierno de Daniel Noboa ha sido abierto a los distintos sectores políticos. Se entiende esa postura si se piensa en la gobernabilidad. Pero, ¿y las líneas rojas o límites no negociables? Sectores de oposición, como Construye, han cuestionado dicha posición cuando el Gobierno, a través de su bancada en la Asamblea, ADN, se ha buscado acuerdos con organizaciones políticas cuestionadas por los antecedentes judiciales de sus líderes que han sido sentenciados por corrupción. En específico, la Revolución Ciudadana, el correísmo.

Los intentos de ser y parecer distintos a la masa de organizaciones políticas aumentan, más con la cercanía de las elecciones. "La mayoría de partidos políticos representan a lo que este gobierno combate, por lo que sería ilógico unirse a ellos", dijo Esteban Torres, el viceministro de Gobernabilidad y candidato a asambleísta por el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).

La presencia de Torres en el oficialismo también es una muestra de la diversidad de esa tienda política y, por ende, el Gobierno de Noboa. Torres fue parte de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC) en el periodo pasado. No es la única figura de la lista 6 que se ha visto cerca al noboísmo. Pablo Muentes, procesado en el caso Purga (corrupción judicial, ligada al narcotráfico) caminaba por Carondelet, en un saludo presidencial, como consta en registro fotográficos.

La cercanía o los vínculos con personajes que militaron o fueron parte del correísmo han sido notorios. Diana Jácome es uno de esos casos. Actualmente, ella es asesora presidencial. Meses atrás, en la contienda electoral de 2023, participó como candidata vicepresidencial de Jan Topic. En esa coyuntura, le exhibieron un mensaje de la cuenta X, del 25 de mayo de 2017, en el que ella le envió un mensaje al expresidente Correa.

"El cariño es eterno por todo lo que ha hecho por nuestro país", dijo Jácome a Correa. También circularon fotografías de ella con figuras del correísmo. En la "década ganada" perteneció a los medios públicos, el aparato de comunicación oficial que construyó Correa, integró el área jurídica del Servicio de Rentas Internas (SRI), además de otros cargo en instituciones fuera del Gobierno central.

Otro botón. En junio pasado, el periodista Martín Pallares levantó la alerta de que otro personaje correísta se sumaba al Gobierno del nuevo Ecuador: Fausto Jarrín, el abogado de Correa y otros cercanos que se consideran perseguidos políticos. Él dejó su curul en la Asamblea, en 2022, para dedicarse por completo a la defensa de sus correligionarios.

"¿El más impenitente miembro del correísmo más trasnochado? ¿El que compró por más de 800 mil dólares la casa Coloma para derrocarla cuando tributaba 600 dólares al año? ¿El abogado de Correa? Ahora es asesor estrella del Ministerio de Gobierno", publicó el periodista en su cuenta X, el 5 de junio, cuando Michele Sensi-Contugi estaba al frente de esa cartera de Estado. En la actualidad, Sensi-Contugi es director encargado del Centro de Inteligencia Estratégica. El Gobierno no reaccionó ante la publicación del periodista.

Sobre la relación entre Jarrín y el Gobierno central, en los registros de la Contraloría no consta un nuevo cargo a nombre de él tras su paso por la Asamblea. "Yo soy abogado en libre ejercicio y no trabajo para nadie más que para los clientes de mi despacho que contratan mis servicios", le dijo Jarrín a EXPRESO, por vía telefónica.

El reciblaje, en el ADN del movimiento político

En los últimos meses, se han registrado los famosos camisetazos en el seno de la Asamblea. Esto también sucede con mayor frecuencia en las proximidades de una elección general. Así, Ferdinan Álvarez, el otrora correísta que se desafectó de ese sector político por problemas personales con Jorge Glas, ahora integra la bancada de ADN. Precisamente, los resultados de las elecciones del 9 de febrero próximo dejarán ver el panorama político del país, la posible reconfiguración de fuerzas que marcará la agenda del oficialismo y oposición de los siguientes cuatro años.

