La crisis eléctrica apaga la figura de Daniel Noboa: expertos analizan su ausencia

El Gobierno de Daniel Noboa evidentemente ejecuta estrategias de comunicación, pero qué tan efectivas o convenientes son para la imagen del presidente-candidato.

El tema de la crisis energética, que mantiene en observación a sectores productivos del país, para citar un término médico, es una varilla al rojo vivo en las manos de Noboa. Por ello, se la tiene que dar a alguno de sus colaboradores, ya que él no se puede quemar, dicen expertos en comunicación y análisis político.

"En países como Estados Unidos no se desgasta la imagen de la figura presidencial, ahí está la vicepresidenta para ciertos temas, también está el secretario de defensa. Se lo hace un poco para no desgastar la figura presidencial. En países como los nuestros, la gente vota para que le resuelvan los problemas. Entonces si yo no le veo a la autoridad, yo veo una autoridad que no le interesa, una autoridad lejana, una autoridad que está viviendo otra realidad. Y eso genera una comunicación negativa", señala Alfredo Dávalos, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos.

Ecuador vive momentos complejos por la reducción de la generación de energía, a causa de varios factores, entre esos la falta de agua lluvia para la producción eléctrica en centrales. Eso ha provocado racionamientos del suministro, que se han ampliado a 10 horas. El episodio más reciente de la tensa situación que se refleja en el gabinete ministerial.

Un nuevo cambio en el gabinete presidencial

Este 9 de octubre de 2024, la Presidencia de la República anunció la designación de Inés Manzano como ministra encargada de Energía y Minas. La decisión fue tomada por el presidente Daniel Noboa, según un comunicado oficial. Manzano reemplaza a Antonio Goncalves en la cartera de Estado, que la mañana de este miércoles anunció la ampliación de los cortes de luz.

Los expertos consultados ven a estos movimientos dentro del gabinete como una suerte de cambio de fusibles, curiosamente, también en un gabinete, pero eléctrico, de esos que hay en casas y edificios antiguos.

Giuseppe Cabrera, analista político, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y máster en Análisis Político por la Universidad Complutense de Madrid, profundiza en el análisis y cita el otro motivo por el que se ve alejado a Noboa del tema de la crisis de electricidad.

Una ausencia más que notoria

"Las razones por las que no aparece o se encuentra desaparecido son dos. La primera es que electoralmente no quieren que se queme y la segunda es porque no tiene una solución a la crisis", apunta el máster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Cabrera agrega que la estrategia de cuidar la imagen del candidato-presidente tiene sus límites y que desde la ciudadanía se expresará el rechazo.

La lectura de los especialistas en torno a la escasa exposición de Noboa en ese tema es más notoria porque hay otros tópicos que sí tienen discurso presidencial, como el avance de la construcción de la megacárcel de Santa Elena. En un video de la red social X se lo ve al mandatario en un helicóptero sobrevolando la obra.

El conveniente discurso

Los movimientos de cámara y cortes de edición dinámicos capturan la atención de la audiencia. Los planos (perspectiva de la imagen mostrada) encuadran la figura completa del presidente Noboa en ciertos sitios de los trabajos, mientras la voz en off (voz superpuesta en el video) del funcionario asegura que esa cárcel no será un centro del crimen.

¡La cárcel El Encuentro se construye en tiempo récord!



“Buscamos tener un sistema penitenciario más avanzado; con el aislamiento necesario en máxima seguridad para las personas privadas de la libertad”, @DanielNoboaOk.#ElNuevoEcuador pic.twitter.com/3oDeCHIWgE — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) October 5, 2024

Este miércoles 9 de octubre, el presidente Noboa tenía previsto dar un discurso en la ciudad puerto en la sesión solemne en conmemoración por la Independencia de Guayaquil, una palestra para abordar temas de la ciudad. Sin embargo, por la gravedad de la situación energética se esperaría que el dignatario le dé un mensaje claro y honesto a quienes votaron por él y a quienes no le dieron el voto. Así lo refiere el analista político Daniel González, máster en Derecho Constitucional.

"Lo que el presidente debe hacer es dar muestras de conciliación. Se debería de ver al presidente, a los gobiernos autónomos descentralizados, a todos unidos, buscando una solución concreta. En este mensaje el presidente debe dar un mensaje con resultados, de hechos, sobre qué medidas se van a tomar. Si la situación eléctrica se va a solucionar a corto, mediano o largo plazo", indica González.

