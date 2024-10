En Guayaquil resucitan sesiones solemnes por separado, tras pugna Municipio-Gobierno

¿Una nueva versión de la disputa Rafael Correa-Jaime Nebot? Guayaquil, una de las ciudades más emblemáticas de Ecuador, se prepara para celebrar sus 204 años de independencia en medio de un ambiente marcado por tensiones políticas y pugnas entre el alcalde Aquiles Álvarez y el presidente Daniel Noboa.

Al igual que sucedió para las fiestas julianas por la Fundación de Guayaquil, la ciudad será testigo de dos sesiones solemnes organizadas por ambos líderes, reflejando un conflicto que se ha intensificado en los últimos meses debido al caso Triple A, que aborda un presunto delito relacionado con el contrabando de combustibles y ha resultado en la clausura de varias gasolineras pertenecientes a la familia de Álvarez.

El gobierno de Daniel Noboa presentó una denuncia el 12 de julio pasado y ha acusado al negocio familiar del alcalde de Guayaquil. Ante la relación "pública y notoria" que tienen ambas autoridades, el Cabildo porteño no invitó a las autoridades del Gobierno Nacional a la Sesión Solemne de este 9 de octubre. "Tampoco puedo ser falso, me persiguen y mi negocio, que me da de comer, está cerrado", justificó Aquiles Álvarez.

Dos ceremonias, un mismo día

El evento del Municipio de Guayaquil se desarrollará en el Parque Centenario e iniciará entre las 17:00 y las 18:00. Por otro lado, la ceremonia organizada por el Gobierno Nacional se desarrollará a las 16:00 en los exteriores de la Gobernación del Guayas, con el presidente Daniel Noboa como figura central del evento.

Ambas ceremonias coinciden en fecha y ciudad, pero no en espíritu. La división entre los dos actos refleja la tensión política que ha surgido entre Álvarez y Noboa, quienes no han logrado encontrar un terreno común para celebrar un evento de tal magnitud que une a los guayaquileños.

Relación Álvarez-Noboa y el caso Triple A El alcalde de Guayaquil y el presidente de la República mantienen una pugna, que encontró su punto álgido en el caso Triple A, que aborda un presunto delito relacionado con el contrabando de combustibles y ha resultado en la clausura de varias gasolineras pertenecientes a la familia de Álvarez.

Una nueva versión de la disputa Correa-Nebot

Esta situación recuerda a la antigua pugna entre Rafael Correa y Jaime Nebot, que marcó la política de la ciudad durante una década. Desde 2017, Guayaquil había dejado atrás la división de las sesiones solemnes por separado, un cambio que llegó con la administración del expresidente Lenín Moreno.

En esos años, los discursos de confrontación entre los representantes del Cabildo porteño y la Presidencia parecían pertenecer al pasado, ya que, aunque existían diferencias, como las que se dieron entre Cynthia Viteri y Guillermo Lasso, las ceremonias de julio y octubre se llevaban a cabo en un ambiente de cordialidad y civismo.

Sin embargo, esta armonía parece haberse desvanecido con la llegada de Daniel Noboa a Carondelet. Para el 9 de octubre de 2023, se desarrollaba la campaña presidencial para la segunda vuelta y Noboa fue invitado por Álvarez a participar en los eventos de la ciudad como candidato, pero no asistió.

Ya en funciones, en julio de 2024, tras una serie de tensiones acumuladas, el jefe de Estado no fue invitado y decidió realizar su propia sesión solemne, marcando un retorno a la confrontación política, aunque aquello no se transmitió en los discursos tanto de Álvarez como Noboa en las sesiones solemnes pasadas.

Una serie de impasses

Además del caso Triple A, la pugna entre ambos líderes se ha desarrollado por sucesos como el pedido de una garantía soberana por parte de Álvarez al Ministerio de Finanzas. Sin la firma, la Alcaldía no puede acceder a los fondos que les permitirá llevar agua potable a la zona de Monte Sinaí.

Los síntomas de esta relación se intensificaron desde el primer día de Noboa en Carondelet. Eliminó un decreto emitido por el expresidente Lasso que otorgaba a la Alcaldía la competencia para construir el quinto puente sobre el río Guayas.

La celebración de los 204 años de independencia de Guayaquil se presenta como una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la unidad en tiempos de polarización. Mientras los guayaquileños se preparan para conmemorar su historia, las divisiones entre sus líderes continúan: ¿podrán Álvarez y Noboa dejar a un lado sus diferencias? Las sesiones solemnes por separado lo dirán. O al menos enviarán una señal.

