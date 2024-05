Álvarez: "No le pedimos plata al Gobierno, solo necesitamos su firma"

El alcalde cuestionó que Finanzas aun no firmara la garantía soberana para obtener el desembolso de fondos de la CAF

Que sin la firma no pueden acceder a los fondos que les permitirá llevar agua potable a la zona de Monte Sinaí, denunció el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. A través de su cuenta oficial en X, la noche de este 27 de mayo, el alcalde de la ciudad cuestionó que el Ministerio de Finanzas no haya firmado aún el documento que les permitirá obtener el desembolso de fondos del Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF); monto con el que, aseguró, hará obras en el lugar.

"¿Qué, tanto le pesa la mano al Ministerio de Finanzas en firmar una garantía soberana? Esa firma permite el desembolso de fondos de la CAF para financiar obras de agua potable en Guayaquil. No estamos pidiéndole plata al Gobierno, solo necesitamos su firma, una formalidad, para seguir adelante con los proyectos de desarrollo", precisó; al asegurar que han sido el único Municipio que no se ha quejado por no recibir el pago de las asignaciones presupuestarias.

Que incluso han aceptado 93 millones de dólares en bonos, sentenció. "Y hoy, el señor ministro (de Economía y Finanzas) Juan Carlos Vega ni nos contesta el teléfono. Hoy la falta de voluntad política está afectando directamente a 280.000 habitantes de Monte Sinaí y sus alrededores", se quejó en el tuit, en el que adjunta un video de lo anunciado públicamente durante su rendición de cuentas respecto a la obra, cuyo proyecto, detalló, lo tiene listo hace 60 días.

"Señor ministro se nos está acabando la paciencia. Así que por favor firme la garantía soberana para llegar agua potable a zonas donde la gente tiene que recogerla en baldes. Mientras la gente sigue sin agua, usted está en su oficina y no nos quiere firmar la garantía que tanto necesitamos", dijo entonces Álvarez, como lo publicó EXPRESO.

Su tuit llega 3 días después del reclamo que hizo y del que ahora, advierte, no ha recibido respuesta. Por su parte, hasta la publicación de esta nota, Vega no ha emitido comunicado oficial ni ha hecho pronunciamiento alguno en sus canales oficiales.

La vicealcalde Blanca López, por su parte, se sumó al reclamo de Álvarez. "No hemos recibido asignaciones durante meses y tras eso, el ministerio de Finanzas se niega a firmar una garantía soberana para que sectores del norte tengan agua potable. Ministro Vega, su desplante no es al Alcalde, sino a Guayaquil. Firme ya", publicó.

