Aquiles Álvarez: "Los politiqueros se afilian, hacen show y se desafilian"

El fin justifica los medios. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se refirió este lunes 27 de mayo sobre su posible afiliación al movimiento político Movimiento Renovación Total (RETO). Algo, que a decir del burgomaestre, no se debería traducir en contienda o polarización:

"Fue una pregunta puntual, de si me afiliaría a RETO o no, pero yo no creo en las afiliaciones. De que sirve afiliarse si al siguiente día cualquiera puede desafiliares. Estamos en un mundo en el que los politiqueros se afilian, hacen show y al siguiente día se desafilian. Yo no creo en eso, más vale la palabra dada", detalló Álvarez en una entrevista concedida a Teleamazonas.

Sobre su posible 'camisetazo', el alcalde de Guayaquil explicó que no se trata de la bandera política, sino del apoyo que esta ofrezca a la hora de consolidar un plan o proyecto: "Si nos apoya Reto, espectacular, pero eso no significa que yo me vaya a pelear con otra persona. El país está cansado de la polarización. No queremos es seguir incendiando los polos".

EL MOVIMIENTO POLÍTICO RETO MERODEA EL CABILDO

El concejal correísta del Municipio de Guayaquil, Raúl Chávez, asumió el 29 de abril de 2024 la presidencia nacional del movimiento RETO. Chávez fue designado en la asamblea nacional de la tienda política, según confirmó a este Diario el expresidente del movimiento, Eduardo Sánchez.

En redes sociales trascendió el acta de aceptación del cargo de Chávez, donde el concejal indicó que, fiel a sus principios, "honraré los principios ideológicos, estatuto y plan de gobierno, tales como la democracia para la convivencia (...)".

Además, manifestó que será leal con RETO, así como solidario con las normas, resoluciones y línea política "en beneficio de toda la militancia y el país. De no ser así, me someteré a los estamentos disciplinarios pertinentes de movimiento".

Chávez llegó al Concejo Municipal en las seccionales de febrero de 2023. Fue respaldado por el movimiento de la Revolución Ciudadana.

