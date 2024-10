¿Qué calles del centro se peatonalizarán por la Sesión Solemne del 9 de Octubre?

Por la Sesión Solemne del 9 de Octubre en Guayaquil, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) aislará las calles periféricas del Parque Centenario para facilitar la movilidad de vehículos y peatones durante

el desarrollo del acto cívico por los 204 años de Independencia de Guayaquil.

Según un comunicado emitido por la entidad la tarde de este 7 de octubre, la actividad se desarrollará en el céntrico parque, al pie de la Columna de los Próceres, por lo que se ha dispuesto que los carriles

vehiculares aledaños al lugar sean utilizados como área de estacionamiento.

¿Qué áreas se utilizarás como parqueaderos provisionales?

Las calles Vélez, Lorenzo de Garaicoa y Víctor Manuel Rendón pasarán a cumplir esa función desde las 6:00 del 9 de octubre. La Sesión Solemne se llevará a cabo en la tarde, iniciará entre las 17:00 y las 18:00

La avenida 9 de Octubre, entre Lorenzo de Garaicoa y Rumichaca, en cambio será peatonalizada con el fin de facilitar el paso de los ciudadanos que acudan al evento.

Alrededor de 50 agentes estarán desplegados en las calles García Avilés, Rumichaca, Lorenzo de Garaicoa, Machala, Quito, Pedro Moncayo, Aguirre, Luque, Vélez, 9 de Octubre, Víctor Manuel Rendón, Junín y Urdaneta.

¿Por dónde circularán los buses?

El paso de los buses del Sistema Metrovía por la calle Pedro Moncayo, a decir de la ATM, no se verá afectado. En cuanto al recorrido de buses urbanos, "solo en caso de ser necesario, se desviará desde Rumichaca por Luque hacia la avenida Quito en dirección norte".

Aquiles Álvarez no invitará a las autoridades del Gobierno a la sesión



Tensión. La sesión conmemorativa por el 204 aniversario de la Independencia de Guayaquil, no contará con la presencia del presidente de la República, Daniel Noboa, ni de su equipo, pues el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, no les extenderá la invitación.

Así lo dejo claro Álvarez el pasado miércoles 2 de octubre en su tradicional enlace radial, en el que argumentó que "es pública y notoria" la relación que tienen ambas autoridades, y lo lamentó.

"Tampoco puedo ser falso, me persiguen y mi negocio, que me da de comer, está cerrado", contó el funcionario, al precisar que trata de "no mezclar las cosas".

El alcalde reveló, además, que había la propuesta de ejecutar una sola sesión solemne, pero que, acotó, "es difícil" con lo que denominó, una "persecución".

Recientes hechos entre las autoridades



Los impasses que hay entre Álvarez y el Gobierno central se registran desde que el primer edil cuestionara al ministro de Energía en torno a la garantía soberana que solicitó para la construcción del quinto acueducto en zonas del noroeste de Guayaquil.

Otro hecho fue el que antes de las fiestas julianas, oficinas de la empresa del alcalde fueran allanadas.

