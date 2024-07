Álvarez: "Los ministros Guschmer y Vega compiten por ver quien es el más turro"

Que no hay peor ciego que el que no quiera ver y que la razón por la que el Ministerio de Finanzas no firma aún el documento que le permitirá al Municipio de Guayaquil obtener el desembolso de fondos del Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF); monto con el que se pretende llevar agua potable a la zona de Monte Sinaí; responde nada más que a un tema político, aseguró el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, durante su enlace radial de este 3 de julio.

“Aquí lo que pasa es que no quieren que Guayaquil tenga gestión, este problema es político. Estamos hablando de un presidente de la República que quiere la reelección, pero no quiere que ningún funcionario en actividad, ningún alcalde o prefecto que sea de la Revolución Ciudadana, tenga gestión porque a la hora de la hora cuando se trate de definir un presidente será con la Revolución Ciudadana…, entonces no quieren que haya gestión. Yo he hablado con el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega. Tengo otro número, le escribí de eso, le pregunté que cuándo hablamos y lo que dijo fue: yo te aviso. Ya se porta idiota. Hay un ministro que va a ser recordado como el peor ministro de la historia, que sabemos que es el señor Guschmer (ministro de Deportes), pero el señor Vega ya lo está pasando. Están compitiendo por quien es más el turro. Pese a ello, nos estamos organizando y vamos a reclamar con la gente en las calles”, sentenció; al asegurar que hará una asamblea en ciudadana en Monte Sinaí para exigir respuestas al Gobierno.

(Lo invitamos a leer: Álvarez: "No le pedimos plata al Gobierno, solo necesitamos su firma")

Como lo ha dicho en otras ocasiones, Álvarez hizo hincapié en que Guayaquil no está pidiendo recursos, sino que estos serán cubiertos por el Municipio. “El lunes hay una asamblea en Monte

Sinaí con todas las cooperativas de alrededor para tomar una resolución al respecto. A partir de ahí nos vamos a ir a las calles que es lo más probable”, aseveró

Pese a este boicot, como denominó a la falta de respuesta por parte del Gobierno, el Municipio a través de Segura EP, dijo que ha puesto a disposición del Gobierno, Policía Nacional y FF.AA. un presupuesto de 70 millones de dólares. "Yo no puedo quedarme callado si hay ‘quemeimportismo’ (…)

pregúntenle a la Policía quienes son los únicos que la apoyan: el Municipio. A las FF.AA. pregúntenles quiénes les dan gasolina y alimentos: el Municipio. ¿En qué carros se movilizan? En la infraestructura del Municipio de Guayaquil. Sin embargo, no hay reciprocidad, no nos pagan. ¿Qué hago con los bonos? Gracias a Dios hay orden financiero en el Municipio y hemos podido honrar sueldos y acuerdos”, alegó.

(Le puede interesar leer: Raúl Chávez a Juan Carlos Vega: "No juegue con fuego, no somos pendejos")

Durante su intervención, el primer edil aseguró que la ciudad debió esperar entre 6 y 7 meses para que el Ministerio de Defensa permita a la maquinaria municipal entrar el fuerte militar Huancavilca y así poder terminar la obra de asfaltado en la avenida Teodoro Alvarado Oleas, como lo publicó semanas atrás EXPRESO.

"Están en plena campaña para buscar reelección, vaya a ver el PAC (plan anual de contratación) del Ministerio de Finanzas, no han comprado una bala. Entonces de qué gestión hablamos, puro video, puro TikTok, no hay nada”, criticó.

Este reclamo se suma otros dos que ha hecho ya Álvarez por el mismo tema, y al que hace un par de semanas se sumó el concejal Raúl Chávez, quien también le mandó un mensaje público a Vega.

"Ministro, no juegue con fuego. Los guayaquileños somos buen dato, somos nobles, camelladores, pero no somos pendejos. El agua es un derecho para todo el sector de Monte Sinaí. Nosotros lo hemos hecho de manera amigable, como corresponde, de forma educada, cumpliendo todos los procedimientos. Pero a nosotros nos van a encontrar en la cancha que quieran jugar", advirtió entonces el concejal Chávez en su alocución.

