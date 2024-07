Temor, confusión y desalojo por tres meses, efectos del Fantasía

Sorprendidos, aturdidos y con el pánico a flor de piel. Así amanecieron los vecinos del edificio Fantasía, en la avenida 9 de Octubre, que luce más inclinado. Primero, les asombró que el Municipio haya puesto sellos de clausura en diferentes inmuebles por un tema “preventivo”, aunque no todos se enteraron. Segundo, en menos de 24 horas a algunos negocios se les retiró el clásico sello de la dirección de Justicia y Vigilancia.

Ese ‘alboroto’, por ejemplo, lo vivió un grupo de trabajadores de una entidad financiera de la calle José Mascote, a quienes no les quedó más que sacar algunas pertenencias de su lugar de trabajo. Uno de ellos habló con EXPRESO e indicó que los establecimientos de los alrededores fueron notificados para que cierren. Pero eso ocurrió casi a la noche del lunes 1.

Edificio Fantasía: Caos vehicular por cierres en la avenida 9 de Octubre Leer más

“La notificación fue sorpresiva y que era provisional nos dijeron. Es confuso, igual pedimos (al Municipio) una notificación formal”, manifestó el hombre, quien junto con su grupo de compañeros se trasladó a otra agencia, en el norte de la ciudad.

En el lado de la calle Esmeraldas, en el sentido sur-norte, también colocaron sellos. Un propietario de un negocio de artículos tecnológicos, que prefirió no revelar su nombre, contó que él recibió una clausura por no tener la tasa de habilitación y que debe cerrar la puerta. “Es verdad, la mayoría de los negocios aún no tienen la tasa de este año, pero sí del 2023. Dan un tiempo cuando se notifica, pero acá no pasó eso. Vinieron de buenas a primeras y nos cogieron por sorpresa”, contó.

Consecuencia. Grupo de trabajadores no laboró en el habitual lugar de trabajo tras la notificación municipal. Juan Daniel Ponce

El dueño del negocio acudió con su hija a sacar algunos productos para irse a otro sector, pues le dijeron que la demolición del edificio de 14 pisos tomaría al menos dos meses. “Pero como estamos en Guayaquil, estimo (que dure hasta) fin de año”, ironizó.

En tanto, este lunes 2 de julio se registró más movimiento de lo habitual en el tramo donde está el Fantasía, pues había maquinaria y trabajadores. Hubo ventanas, además, que fueron retiradas y se realizó un hueco en la calzada. Ya al mediodía apareció Álex Anchundia, gerente general de Segura EP, quien detalló que lo que se ha hecho hasta ahora es un perímetro de seguridad tras un análisis.

Dicho análisis ha sufrido actualizaciones y es por eso que a algunos negocios se les retiró el sello de clausura. “Se tomó como una medida preventiva. Se determinó que en este tramo (entre José Mascote y Esmeraldas) se mantenga el cierre (peatonal y vehicular) y las respectivas clausuras”.

Edificio Fantasía: ¿Cuánto tiempo estará cerrado el tramo de la 9 de Octubre? Leer más

En total, son seis inmuebles, entre los que se encuentran restaurantes, un garaje y una casa patrimonial cuyos residentes ya han sido notificados, añadió el ingeniero. Aclaró que en el caso de los establecimientos que están en el lado de José Mascote, se retiraron los sellos para que los propietarios puedan trabajar sin problema. Sin embargo, los carteles de las clausuras les han dejado un sabor amargo.

Anchundia repitió que esa acción ha sido una medida preventiva y garantizó que no va a ocurrir dentro de ese perímetro ninguna situación. O al menos eso espera. Y es por eso que aquellas medidas van a estar siendo monitoreadas, pero también subrayó que una eventual ampliación al cerco se daría si así lo determinan las “actualizaciones”.

Día después. En algunos locales se retiró el sello municipal. Juan Daniel Ponce

En torno al proceso de demolición del edificio, puntualizó que este sería de aproximadamente tres meses.

Por ahora, lo que se ejecuta en el área, un tramo de la principal arteria de Guayaquil, son los trabajos de apuntalamiento. Estos, a juicio de Anchundia, durarán 15 días y es el inicio del pilotaje para una estructura con la que se pretende darle estabilidad a la estructura. “Y una vez estabilizado el edificio, (podemos) iniciar con los trabajos de demolición”, agregó el funcionario.

Los espacios públicos para convivir en Guayaquil, escasos y en el olvido Leer más

En la zona, uniformados de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) direccionaron a conductores que aún desconocían de los desvíos producto del cierre del tramo. Los conductores de al menos 18 líneas de buses que circulan por este sector han modificado también sus recorridos.

Mientras tanto, diferentes ciudadanos y trabajadores alzaban su mirada para contemplar los últimos días del inmueble. Unos, desde lejos, se fotografiaron simulando que sostenían el inmueble, emulando a la torre italiana de Pisa, mientras que otros grababan el entorno.

Fachada. Los sellos en los alrededores del edificio. GERARDO MENOSCAL

Entre ellos comentaban que les aterra la posibilidad de que llegue a suceder, por ejemplo, un potente sismo, que pondría en riesgo a más de uno. “Yo voy a la Universidad de Guayaquil y cada vez eso cede hacia al frente. Dios no lo permita y ocurra un hecho sin precedentes que ocasione desgracias”, expresó Damarys Torres, universitaria que salía de su centro de estudios.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ