Raúl Chávez a Juan Carlos Vega: "No juege con fuego, no somos pendejos"

Continúa la pugna entre el Municipio de Guayaquil y el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿El motivo? La falta de una firma de garantía soberana por parte de la cartera de Estado para que se inicie la construcción del quinto acueducto para el sector Monte Sinaí, en el noroeste de la ciudad.

Durante la sesión itinerante de Concejo Cantonal, desarrollada la mañana de este jueves 27 de junio en el sector Ciudad de Dios (noroeste), el alcalde Aquiles Álvarez y los ediles Raúl Chávez y Emily Vera arremetieron en contra de Juan Carlos Vega, ministro de Finanzas, y el Gobierno central.

"Ministro, no juegue con fuego. Los guayaquileños somos buen dato, somos nobles, camelladores, pero no somos pendejos. El agua es un derecho para todo el sector de Monte Sinaí. Nosotros lo hemos hecho de manera amigable, como corresponde, de forma educada, cumpliendo todos los procedimientos. Pero a nosotros nos van a encontrar en la cancha que quieran jugar", advirtió el concejal Chávez en su alocución previo a tratar uno de los puntos de la orden del día.

El edil agregó que esta obra es una de sus propuestas de campaña y forma parte del plan de trabajo establecido para el año en curso. "Ya está todo listo, no le va a costar un solo centavo al Gobierno, todo se va a pagar 100 % con plata de los guayaquileños, pero necesitamos que el ministro de Finanzas firme la garantía soberana", dijo.

Minutos antes, el alcalde Álvarez había exhortado a los asistentes a la sesión itinerante (en su mayoría habitantes del noroeste), a que realicen un reclamo público al ministro Vega para que entregue la garantía soberana al Cabildo porteño.

"Estamos (el Gobierno central) pura farándula, pura vueltita, pura foto y no solucionan los problemas urgentes que necesita Guayaquil. Ya estamos cansados, porque la paciencia se acaba y ya la gente quiere ir a la calle para exigir lo que ha esperado años, décadas y hoy con el proceso listo lo están metiendo al congelador", manifestó el primer personero municipal.

Concejales de Guayaquil hacen señalamientos

La edil correísta Emily Vera también arremetió contra una integrante del Concejo, sin detallar su nombre, al negarse a aprobar su voto en sesiones pasadas para aprobar al construcción del quinto acueducto en Monte Sinaí.

La sesión itinerante del Concejo Cantonal de Guayaquil se realizó en Ciudad de Dios, noroeste de la ciudad. Alcaldía de Guayaquil

"Es lamentable que en este mismo Concejo hubo una voz que se negó a la construcción del quinto acueducto, una voz que representa 30 años de exclusión, una voz que representa el olvido, el pasado, una voz que no busca la dignidad ni el progreso para esta ciudad. Pero la historia la juzgará en su momento, por no estar del lado de la gente sencilla, de la gente humilde, sino del lado de la politiquería, de los intereses personales", expresó la concejal Vera, quien en otras sesiones del Concejo Cantonal ha mantenido cruces de palabras con la edil socialcristiana Ana Chóez.

La concejal Vera siguió arremetiendo contra funcionarios de Gobierno: "No nos vamos a rendir hasta que Monte Sinaí tenga agua, no vamos a dar el brazo a torcer. Y escuche bien señor ministro, escuche bien presidente Noboa, aquí hay gente digna, aquí hay gente orgullosa, leal, amable, sensible, que lo único que quiere es una oportunidad de vivir mejor. La historia los juzgará a aquellos que se están negando el día de hoy".

