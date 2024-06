Urdesa: Los 'cuidacarros', señalados por multas en parquímetros

“Si usted se va a demorar aquí le podemos ayudar poniendo dinero al parquímetro y después nos devuelve”, le recomendaba un ‘franelero’ a Jaime Ortiz a las 10:10 de este miércoles 26 de junio en los exteriores de Plaza Triángulo, en Urdesa.

El ciudadano estacionó su vehículo en la zona destinada de parqueos, en forma diagonal al sentido de la avenida Víctor Emilio Estrada. Se dirigía a ese centro comercial para comprar alimentos preparados. Tras descender del auto, colocó varias monedas en el dispositivo, sin atender la sugerencia.

(Te puede interesar: Calle Ayacucho: Asaltos, secuestros y 'vacunas' asfixian a comerciantes)

Este tipo de ‘ayuda’ que ofrecen los cuidadores de carros apostados en esta zona de Urdesa, se ha convertido en una molestia para algunos usuarios.

Y es que a seis metros de la escena antes descrita, Carlos Garzón reclamaba a una agente de la empresa Parqueo Positivo, a cargo de la administración de estacionamientos públicos.

Guayaquil: La ATM se retracta y cambia el horario para el uso de parquímetros Leer más

La uniformada le entregó una multa correspondiente a $ 32,20 por exceder el tiempo máximo de parqueo. Garzón increpaba a uno de los franeleros, con quien mantuvo una discusión.

Que había colocado monedas en el dispositivo y apenas llevaba cinco minutos en el sitio, señaló Garzón luego del impasse, producido por no haberle dado dinero al cuidador. Con indignación, dijo que la estancia de su vehículo se enmarcó en los límites del tiempo establecido.

Ya un poco más calmado, y tras volver a recriminar al franelero, el ciudadano dijo que impugnará la multa impuesta.

“¿Por qué no viene ahora? Ya me citó, ya se fue, por qué no se queda y da la cara? Yo vi que venía, pero no pensé que para multarme”, dijo el conductor.

Según guardias de seguridad de la zona que no quisieron ser identificados, los franeleros advierten a los agentes de Parqueo Positivo cuando está por expirar el tiempo del vehículo de aquel conductor que no les dio dinero. Y sobre todo de quienes no colocaron monedas al dispositivo.

Los señalamientos apuntan a los franeleros, quienes piden dinero para que los conductores eviten ser sancionados por no colocar monedas en los dispositivos. Francisco Flores

“Ellos van poniendo de 10 centavos en 10 centavos hasta que llega el conductor y van diciendo a los agentes cuál es el carro que va a salir. Entonces si ya viene el conductor y no les devuelve al cuidador lo que ha puesto, (los franeleros) les dicen que ya les tomaron la foto para la multa, así los amenazan”, relató uno de los celadores.

Hace dos semanas, Lucía Moreno vivió una situación similar, a una cuadra del sitio, tras negarse a darle dinero a uno de los cuidadores de carros y únicamente depositar sus monedas en la ranura del dispositivo.

¿Esto en qué les puede beneficiar a los agentes? Nos llenan de multas por todo.

Pablo Jaramillo conductor

Al volver diez minutos después de realizar una transacción bancaria, Moreno observó una citación sobre el parabrisas de su auto, asimismo por exceder el tiempo límite.

RELACIONADAS La instalación de parquímetros levanta otra vez a los urdesinos

EXPRESO se contactó con Parqueo Positivo para conocer si han recibido quejas o denuncias formales relacionadas a este tipo de hechos. Se espera una respuesta de esa empresa.

Mientras tanto, conductores que realizaban trámites sobre la avenida Víctor Emilio Estrada rechazaron estas acciones.

Pablo Jaramillo salía de una entidad bancaria y hablaba con un cuidador de carros sobre el tema. Dijo que la ciudadanía está “agotada” de enfrentar estas situaciones a diario y que urge un control serio por parte de las autoridades.

RELACIONADAS Comercios de Urdesa y La Alborada reclaman por nuevos parquímetros y sus horarios

“¿Esto en qué les puede beneficiar a los agentes? ¿Cobrar multas a cada rato? No estamos pasando por una etapa económica buena en el país y nos llenan de multas por todo. Las autoridades deben investigar y que ya no sigan perjudicando”, manifestó el ciudadano.

Parquímetros en Guayaquil: Reportan fallas en la marcación



Las quejas por la aplicación de cobros a espacios de parqueo público siguen. El ciudadano Jorge Izaguirre denunció supuestos fallos en la marcación de los parquímetros en el sector de Puerto Santa Ana.

“Puse tiempo de una hora, cuando regresé faltando 10 minutos ya tenía puesta la multa y el parquímetro en cero”, refirió.

Asimismo, ciudadanos en Urdesa indicaron que varios dispositivos reportan fallas. Se esperan correctivos por parte de la empresa encargada.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!