Comercios de Urdesa y La Alborada reclaman por nuevos parquímetros y sus horarios

La instalación de 58 parquímetros que funcionarán en el horario de 08:00 a 00:00 (16 horas) ya genera desazón a comerciantes y residentes de las ciudadelas Urdesa y la Alborada, pues argumentan que les afectará a la vida comercial que les ha costado mantenerla a flote.

Cabe recordar que la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) anunció que, desde el sábado anterior, usar los parquímetros en la Alborada y Urdesa se extendería 4 horas más (antes era de 08:00 a 20:00). Y, durante 30 días, se socializará la nueva disposición, por lo que por ahora no se emitirán multas, pero sí notificaciones a los infractores.

También fueron instalados 58 dispositivos de control en 94 espacios de estacionamientos en dos puntos: en la avenida Guillermo Pareja Rolando, desde la calle Augusto Mendoza hasta la calle Ángel Jijón (Alborada); y en Urdesa, desde la calle Bálsamos, entre la calle Todos los Santos hasta la calle Primera.

Ya están instalados los letreros con los nuevos horarios Christian Vinueza

Ante esto, los propietarios de negocios de ambas zonas reaccionan. “Nos afecta notablemente porque la mayoría de personas cuida su bolsillo y que los clientes ahora paguen más nos va a perjudicar, o no vendrán o se irán rápido y no consumirán como antes”, dijo preocupada Marjorie Palacios (identidad protegida), propietaria de un restobar de Urdesa y que, fuera de su local, ya tiene un letrero que recuerda los horarios.

Agregó que la decisión frenará a la mayoría de personas que llegan a este sector (pasadas las 20:00), ya que a esa hora no se cancelaban los parquímetros. “Con ese aumento del horario hará que ya pocos vengan”, se lamentó la mujer.

Tal como lo ha contado EXPRESO en una serie de reportajes, los comercios, en especial los dedicados a la vida nocturna, se han visto afectados durante los últimos años. Primero fue la pandemia y después apareció la ola delictiva -que no ha logrado ser frenada-, cortes de energía...

“Es otro golpe al comercio. En Urdesa tratamos de levantarnos, pero cada vez y cuando sacan algo nuevo que nos perjudica. ¡Por favor, piensen en nosotros! Los parquímetros terminarán con la poca vida nocturna de Guayaquil”, manifestó Josué Garcés, administrador de un restaurante ubicado en la avenida Víctor Emilio Estrada.

Las molestias se repiten en la Alborada, donde también se colocaron los nuevos dispositivos. “No se entiende cuál es el objetivo porque con esto solo corren a los clientes. Los comercios nocturnos somos los más perjudicados con esta medida absurda”, comentó José Mayorga, empleado de una empresa de local de fiestas, situada en la Guillermo Pareja Rolando.

EXPRESO solicitó una entrevista con un representante de la ATM para conocer los detalles sobre esta nueva disposición, pero hasta el cierre de este artículo no hubo ninguna respuesta. Sin embargo, sí enviaron un comunicado de prensa, en sus redes sociales, donde justificaron los cambios.

MULTA 69 dólares



Es el costo de la multa por no utilizar el parquímetro. Representa el 7 % del SBU.

“La implementación de parquímetros en la ciudad ha contribuido a mantener el orden en las vías y facilitar que los ciudadanos encuentren espacios de estacionamiento disponibles, lo que hace más productivo su día a día”, reza el comunicado.

Pero no solo los comerciantes aseguran sentirse perjudicados por esta nueva disposición, los residentes también se quejaron por la implementación de más parquímetros.

“¿Ahora voy a tener que pagar por parquearme fuera de mi casa? Eso es insólito, no puede ser así”, reclamó Melissa Rivera, una moradora que cuenta que recién hace pocos días colocaron un parquímetro justo fuera de su vivienda. “Esta es una zona comercial, pero también vivimos personas aquí y debieron consultarnos. Ahora, si no salgo de la casa a diario voy a tener que pagar más de $ 10. Me parece injusto”, remarcó la mujer, quien reside en la calle Bálsamos.

Mientras que en la Alborada, la instalación de un parquímetro impedía que las personas puedan parquearse en el estacionamiento de un supermercado.

Parqueos. En algunos casos, como en La Garzota, los parquímetros impiden parquearse en otras zonas. Los que residen en estas zonas también expresaron su molestia por la instalación de estos nuevos aparatos. Christian Vinueza

Según la ATM, la instalación de estos 58 dispositivos es la primera fase de los 108 nuevos puntos de control de estacionamiento que se instalarán para supervisar el uso de 181 espacios públicos.

La resolución también generó una ‘lluvia’ de comentarios en redes sociales, sobre todo de conductores. “¿Hasta las 12? ¿Hasta los sábados? ¿Ustedes van a cuidar los carros hasta esa hora? Solo están para llenarse los bolsillos como sea, hasta en cosas absurdas como poner un parquímetro al pie de casas. Si no hacen nada por Urdesa por lo menos no perjudiquen”, publicó la internauta @CarlaMedranda.

“Sería bueno que también informaran qué hacen con el dinero que reciben de los parquímetros”, cuestionó el conductor Nino Carrera.

