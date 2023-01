Desde hace cinco años, Roland Malavé ha acumulado decenas de multas, generadas por el uso de parquímetros, lo que le ha impedido matricular su vehículo desde 2018. Hablar del tema lo indigna, más aún cuando observa que la zona donde parquea su carro es insegura, a pesar de ser un sector comercial de alta plusvalía en el cantón Samborondón.

“Son veinte centavos por 12 minutos que dan, si se pasa de ese tiempo le cobran de multa 44 dólares... ¿Y a dónde se va la plata recaudada por las multas?, porque aunque uno pague el espacio, no hay ninguna garantía en seguridad. Aquí hay robo de retrovisores, de las computadoras que quedan dentro del carro...”, cuenta con enojo el ciudadano, lo que es corroborado por otros dos compañeros que ofrecen servicio de taxi.

Y es justamente esas inquietudes que EXPRESO trasladó a la Agencia de Tránsito y Vigilancia (ATV) de Samborondón, ante la oleada de quejas y preguntas que surgen cuando algún conductor hace público su caso en redes sociales, como el registrado el pasado 17 de enero, fecha en la que la usuaria @mdaa subió a su cuenta de Twitter la multa que un agente de tránsito le estaba dejando en el parabrisas de su vehículo, por excederse dos minutos en el tiempo de parqueo.

“Podemos hablar del abuso de las multas de los parquímetros de @MuniSamborondon”, preguntó, lo que generó una avalancha de comentarios y cuestionamientos, entre los que ella mismo expuso: “a dónde se va el dinero de las multas, evidentemente no está en mejorar las condiciones viales del cantón con soluciones absurdas como carriles que desaparecen o una ciclovía incompleta”.

Los usuarios coinciden en que no hay minutos de gracia luego del tiempo que se ha pagado y, si hay algún agente y se da cuenta de eso, de inmediato le aplican la multa. Christian Vinueza / EXPRESO

Durante el 2022, la ATV recaudó 414.302,70 dólares por multas generadas en parquímetros; en lo que va de este año (del 1 al 25 de enero), el monto recaudado por el mismo concepto es de $ 10.563,59.

¿En qué se invierte esa recaudación en Samborondón? El tecnólogo Carlos León, director de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de la ATV, detalla en síntesis que esos valores son destinados para la gestión y ejecución de los proyectos de movilidad del cantón, como: señalización vertical y horizontal, rediseños de retornos, ampliación de la vía, mantenimiento de semáforo, entre otros.

Según explica, el valor de la multa por exceder el tiempo del uso del parquímetro es del 10% del salario básico unificado. Aclara que no se contabiliza por minuto. Además, esclarece que a ellos no les corresponde generar multas de tránsito. “La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) es la institución que tiene la competencia del tránsito en el cantón. El GAD Municipal se encuentra en la categoría B, por lo que no generamos multas de tránsito”, acotó.

Parqueos El sistema para ordenar los parqueos se implementó en Samborondón desde hace cinco años, empezó como plan piloto a fines de 2014, en la urbanización Entre Ríos.



En anterior entrevista, Rossy Nevárez, directora de Gestión de Infracciones de la ATV, indicó que durante el 2022 se aplicaron 19.893 multas por parquímetros, de las cuales el 20 % realizó el proceso de impugnación. En los primeros 19 días del presente año, 780 vehículos han sido sancionados por la misma situación. De esos, solo 82 fueron impugnadas por los usuarios.

Entre bromas, Malavé comenta que nunca ha impugnado las multas que le han aplicado por parquímetro y de las que reconoce no las va a pagar porque las considera “injustas” y porque no ve que ese dinero se retribuya, al menos, en mejorar la seguridad del sector.

“La semana pasada, afuera de la clínica (...) le robaron la llanta a un carro. Hace poco, aquí, una chica sale y vio que le estaban robando su carro, pega un grito, pero por más que corrió los tipos se fueron en contravía y se le llevaron el carro”, contó como ejemplo de la inseguridad que viven, y es por ello que la ciudadanía considera que si van a cobrar parqueo pongan seguridad. “Con gusto pago el dólar, pero en qué me benefician todos estos parquímetros. Y otra situación que se ve muy seguido es cuando la máquina se traga la moneda, no hay a quién reclamar. Nadie responde por eso, lo que se hace es poner otra moneda.

Con él concuerda Claudia, quien pidió la reserva de su identidad. Para ella, el parquímetro no es garantía de seguridad. “Es solo cobro de espacio y ni bien uno se pasa ya están tomando fotos”, comenta, al desmentir que les advierten previo a terminar el tiempo cancelado. “No hay tiempo de gracia, tantos minutos pagados, tantos minutos que tiene que estar aquí, sino le marca en rojo y viene la multa. A mí dos veces me multaron en diciembre, no impugné”, relató.

A Fabián Encalada, la multa se la aplicaron bien. Más de cien dólares debió pagar porque fue su error, al creer que los sábados había libertad de parqueo. Pero cree que sí se debe invertir en flexibilidad por las circunstancias. “En ocasiones uno está en consulta médica y a veces se extienden y no se puede bajar rápido para depositar la moneda”, justifica.