Hablar de parquímetros en Guayaquil es hablar del mismo problema y de largo en Samborondón. Solo bastó una queja para que las amargas experiencias propias o ajenas salten a la luz, con respecto a las multas que, por parquímetro, se están volviendo una pesadilla para los conductores.

“Podemos hablar del abuso de las multas de los parquímetros de @MuniSamborondon. Hoy bajé de mi oficina y encontré a un agente dejando una multa en mi parabrisas. Fíjense en la hora. 14:23”, escribió la usuaria @mdaa, en su cuenta de Twitter, el pasado 17 de enero. Lo acompañó con la foto de la multa que había recibido y del comprobante de pago que le entregó Parqueo Positivo, del resumen del trámite y en el que le daban 36 minutos de parqueo por 0,60 centavos de dólar, que finalizaban a las 14:21, de ese mismo día.

“Me pregunto si la política de los funcionarios de @MuniSamborondon es esperar que se cumpla el tiempo disponible y cobrar $ 40 por un minuto de atraso”, cuestionó.

Desde la Autoridad de Tránsito y Vigilancia de Samborondón (ATV), le llegó casi de inmediato la respuesta:“Buenas noches estimada. Nos facilita por favor su correo electrónico para explicarle los pasos de cómo impugnar su multa. Saludos y estamos a las órdenes”.

La queja abrió el debate no solo por el hartazgo de conductores que han sufrido similares experiencias, sino del cuestionamiento de ¿a dónde va a parar ese dinero de las multas?, y la falta de espacios gratuitos para parqueo.

EXPRESO consultó a la ATV Samborondón su postura con respecto al tema, además de las cifras de multas e impugnaciones que se han realizado este año y el 2022. Desde el Departamento de Comunicación se indicó que se analizarían las inquietudes para enviar respuestas, lo más pronto.

Fernando Huamán Febres-Cordero, presidente de la urbanización La Puntilla, ha experimentado personalmente con los parquímetros. “A veces me demoro un minuto, dos, máximo tres y ya veo una multa y ¿qué puedo hacer? No puedo reclamar, más bien tengo que ir a pagar de manera on-line o acercándome a las oficinas, porque impugnar es una pérdida de tiempo”, asegura.

Considera el tema complicado y lo compara como una ruleta rusa, por lo que recomienda más bien un poco de flexibilidad por parte de los agentes de la ATV, según las circunstancias que se presenten, como en ocasiones le ha ocurrido y se pasa de los minutos concedidos en el parqueo. “A veces he corrido con la suerte de que no se han dado cuenta que está en rojo el parquímetro... en ocasiones les digo que solo voy a comprar algo y salgo rápido y algunos me dejan... es una ruleta rusa, molesta porque a veces uno no tiene cambio, no está el agente o cambia esa persona”, por lo que una de las recomendaciones que añade es llevar monedas en el bolsillo.

En cifras Del 1 al 15 de enero del presente año, el Centro de Monitoreo y Vigilancia (ATV) de Samborondón ha atendido 150 casos, entre ellos, 10 accidentes de tránsito.

Juan Carlos García, residente de Las Riberas, señala estar también cansado “del abuso”, por el parquímetro. “¿Cómo es posible que una empresa privada cobre por el uso de espacio público?, por eso nosotros pagamos impuestos, para tener derecho al momento de usar espacio público, etc.; y lo peor de todo es que si uno se pasa 15 segundos ya lo están multando con valores muy elevados”, cuestiona.

Al igual que Huamán considera una pérdida de tiempo impugnar la multa. “Es tiempo perdido, insiste, pero cuando uno deja de más en el parquímetro ellos no te devuelven el dinero, se lo queda la máquina”. De allí que también recomienda la instalación de parquímetros inteligentes como hay en otros países. “Si te sobró dinero porque no estuviste el tiempo por el que pagaste, tengan la opción de devolver el dinero u obtener una nota de crédito”, aconseja.

Santiago Ríos cuenta que le pasó exactamente lo mismo que a @mdaa y que, cuando fue a impugnar le pusieron fecha para 4 meses después. “Indudablemente culpa mía no ir a la impugnación pero debería ser algo que se resuelva en el instante, más aún habiendo pruebas de por medio de que pasaron solo 2 minutos”, resaltó.

“Me pasó igual!!!”, añadió Adri Castillo. “Me bajé del carro, abrí el APP que para colmo es lenta y se paraliza y pagué enseguida y me multaron UN MINUTO antes. Para colmo a los dos meses por juicio coactiva me debitaron de mi cuenta del banco. Un minuto!!! Cuando su app es terrible!!”, destacó la usuaria.

Hay que ser un poquito más flexible, según las circunstancias. A veces he bajado al banco y cuando regreso me paso unos minutos y ya me multaron, es como una ruleta rusa... Fernando Huamán Febres-Cordero

