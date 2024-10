¿En qué zonas de Guayaquil el carril de la Metrovía es exclusivo?

A través de un comunicado publicado la tarde de este 5 de octubre, la ATM dio a conocer qué zonas de Guayaquil dejarán de compartir el carril exclusivo del Sistema Metrovía, que según cifras oficiales transporta aproximadamente a 200.000 usuarios diarios.

En la avenida Carlos Julio Arosemena, por ejemplo, como publicó EXPRESO días atrás, serán 6 las paradas las que que pasarán a ser exclusivas desde este mes para la Metrovía: la de la Ferroviaria, de la Universidad Católica; la de Bellavista; la parada de Las Monjas, del colegio 28 de Mayo; y la de la Federación Deportiva del Guayas

La medida, a decir de la entidad, responde a la alta demanda de usuarios en la zona, quienes han experimentado largos tiempos de espera en los recorridos de las unidades. "Para abordar esta situación, la ATM iniciará capacitaciones dirigidas a padres de familia, conductores de expresos escolares, maestros y estudiantes de las instituciones cercanas, enfatizando la importancia del orden en las vías durante los horarios de ingreso y salida, lo que contribuirá a una mejor fluidez vehicular", anuncia.

¿Cuál es la multa por invadir el carril?

La ATM ha establecido que cualquier vehículo que invada, obstruya o circule por el carril exclusivo de la Metrovía estará sujeto a una multa equivalente al 25 % del Salario Básico Unificado (SBU). Para 2024, el Ministerio del Trabajo había fijado el SBU en $ 460, lo que se traduce en una sanción de $ 115 para quienes infrinjan esta normativa.

Para los conductores, la medida los perjudica por una "falta de planificación histórica"

La decisión que en algunos sectores de la ciudad, el carril de la Metrovía no sea compartido con el resto de vehículos, acrecientan la preocupación por parte de los conductores que denuncian estar hartos de convivir con calles congestionadas.

"SI nos quitan un carril, las calles permanecerán todavía más asfixiadas de lo que ya están. Precisamente las paradas por donde ya no podremos rodar porque nos multan, están en rutas que están congestionadas al máximo en horas pico. La Carlos Julio Arosemena es intransitable en ciertas horas; cerca de Las Monjas y la Federación Deportiva del Guayas pasa lo mismo. No sé que nos espera. Es tedioso y agobiante vivir así", se quejó Andrés Noroña, conductor guayaquileño.

“Hay zonas que colapsan y en donde es positivo que se permita utilizar el carril de servicio. Aun utilizando esa zona, el tráfico es un desastre; si ya no se permite utilizar eso, será peor”, expresó el conductor Ramiro Montesdeoca, quien resaltó la poca presencia de agentes de tránsito a la hora de descongestionar las arterias de Guayaquil.

En las noches. Los conductores utilizan el carril de la Metrovía para evitar los trancones especialmente entre las 19:00 y 20:00, ya que el tráfico colapsa. CARLOS KLINGER

¿Qué dicen los expertos en movilidad?

Para un reportaje anterior, EXPRESO consultó con expertos en tránsito sobre esta temática, quienes coincidieron en que, pese a que esta medida es necesaria, podría colapsar más la ciudad.

“Estoy de acuerdo con que el carril de la Metrovía sea exclusivo, pero creo que no es el momento. Lamentablemente, lo prometido por parte de las troncales no se ha cumplido. Ni siquiera están circulando todas y eso hace que sea un transporte ineficiente”, opinó Felipe Huerta Llona, al advertir que el problema es más grande de lo que parece.

“No es consistente tomar medidas represivas; se necesita una planificación ordenada y técnica. Esto ya no es una aldea. Hay que reestructurar toda la trama vial de la ciudad. Hay que ser rigurosos y radicales. Eso no se lo ha hecho”, agregó el ingeniero en Vialidad y Tránsito, quien resumió la decisión y su momento como una medida “entusiasta, visceral e impulsiva”.

Además, sugirió que antes de tomar esta medida se mejore la estructura vial de la ciudad y que se incorporen todas las troncales de la Metrovía.

Así permanece la avenida Francisco de Orellana, a diario. Álex Lima

Para Félix Chunga, director de la carrera de Arquitectura de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la nueva decisión municipal debe ser llevada de la mano con mejoras. “Me parece positivo, siempre y cuando tengamos la cantidad necesaria y la calidad adecuada de las unidades y del servicio para que funcione correctamente la medida”, resaltó entonces el catedrático, al recomendar que junto con esta decisión se empiece a buscar una mejor planificación para los espacios públicos.

“Se debe pensar también en circular en bicicleta y buscar la manera de caminar la ciudad. Un plan de espacios públicos o una red que permita que la ciudad tenga más escapes al momento de transitarla y no solo vehículos”, sentenció Chunga.

Paradas donde el carril será todavía compartido

Por otro lado, la Metrovía ha identificado paradas que, por cuestiones técnicas de la vía, asegura, deberán mantener sus carriles compartidos. Estas son:

En el norte

Santa Leonor

Aguirre Abad

Aviación Civil

Aeropuerto (por trabajos de la solución vial en Av. de las Américas)

En el sur

Paradas ubicadas a lo largo de la avenida Raúl Clemente Huerta

Paradas ubicadas a lo largo de la avenida Abdón Calderón

Según la ATM, de enero a agosto de 2024, se han emitido 33.850 sanciones, lo que representa un incremento del 70% en comparación con el mismo período del año pasado, cuando se registraron 19.847.

