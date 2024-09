Anomalías en la ATM: agentes sin licencia y traslados sin permisos

Cincuenta servidores de la Empresa Municipal de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, también conocida como ATM, no contaron con licencia profesional para conducir los vehículos operativos de la institución. Y, de 479 órdenes de movilización se observó que 16, destinadas para el traslado de los funcionarios en los feriados; no fueron autorizadas por la máxima autoridad o su delegado.

Estas son apenas dos conclusiones que detalla la Contraloría General del Estado (CGE) en el examen especial a la administración, control y uso del parque automotor, por el período comprendido entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de julio de 2023, de la entidad. Es decir, se examinó a las últimas administraciones municipales, incluidos los primeros meses de la actual, con Aquiles Álvarez al frente.

Diario EXPRESO hace una revisión a este informe, de 56 páginas y de número DPGY-0183-2023, y que fue aprobado en diciembre anterior.

En los registros históricos del rastreo satelital se observó, además, que dos vehículos transitaron fuera de la jurisdicción de Guayaquil sin contar con la orden de movilización, y un vehículo transitó fuera del destino establecido en la orden de movilización.

Es el caso de un automóvil que se movilizó fuera de la ciudad el 7 de septiembre de 2022. Mientras que el 10 de septiembre de ese año se indica que la orden tenía como lugar de destino el perímetro urbano, pero recorrió fuera de Guayaquil.

El otro caso es de una camioneta que se movilizó fuera de la ciudad, del 18 al 22 de abril de 2022, el 5 de septiembre de 2022 y el 18 de enero de 2023, sin tener orden de movilización.

Pero sin duda, uno de los puntos que más llama la atención es que siendo la entidad de regular y controlar el tránsito de la ciudad, el equipo auditor validó el tipo de licencia de 112 servidores y que 50 de ellos no contaron con la licencia profesional para la movilización de automóviles y camionetas para aquellos que manejaron con licencia tipo B y, en el caso de los motorizados, sin la licencia tipo A.

Los datos en torno al examen de la Contraloría

En un cuadro se precisa que 26 de ellos se registraron en el 2022 (gestión de Cynthia Viteri), y el resto es del 2023. Entre los 50 figuran agentes civiles de tránsito, conductores y fedatarios.

Como ejemplos están que el día 17 de junio de 2023 (actual administración), un agente civil de tránsito condujo una motocicleta sin contar con la licencia tipo A. El 18 de ese mismo mes, otro agente condujo una camioneta sin la licencia profesional.

La conclusión de la Contraloría, en este apartado, es clara: “los directores administrativos no controlaron el uso de los vehículos de servicio operativo de la EPMTMG, ya que fueron conducidos por servidores que no contaron el tipo de licencia reglamentaria, el supervisor administrativo como encargado responsable de la Unidad de Transporte no verificó que el personal asignado para la conducción de vehículos de servicio operativo haya contado con documento habilitante para manejo de vehículos del sector público”.

La CGE también examinó la constatación física de vehículos en los distritos norte, centro y Ceibos, de competencia de la entidad, a 107 vehículos (5 autos, 51 camionetas, 1 furgoneta, 27 motos y 23 motonetas). En esto se observó que tres camionetas y un automóvil no poseen logotipos de la institución y que siete camionetas eléctricas y una furgoneta no contaban con llantas de emergencia.

“Y en cuatro camionetas, un automóvil y una furgoneta, los servidores públicos que conducían vehículos institucionales no contaron con actas de entrega-recepción temporales o formularios de entrada y salida del automotor”, reza el informe.

Tras este dictamen figura el instructivo de movilización de los vehículos, cuya conclusión de la CGE es que la Jefatura de Operaciones de Control de Tránsito labora 24 horas, los 365 días del año, en tres turnos diarios.

De esto se observó que no se ha implementado procedimientos de control sobre el uso de vehículo para los cambios de turno que determinen responsabilidades de los conductores o servidores asignados.

Además, la entidad elaboró manuales de descripción de funciones de la empresa en los años 2013, 2020 y 2021, observándose que en la descripción y perfil del puesto de conductor de la dirección administrativa se describe el uso del instructivo de movilización de vehículos, por lo que “no se contó con una reglamentación interna para la administración, uso y control del parque automotor, el cual contenga las políticas, procedimientos, responsabilidades, responsables del buen uso de los vehículos que hayan sido entregados a los servidores...”.

En este informe están establecidas 11 recomendaciones de la CGE, tanto al gerente general, director administrativo y al jefe de operaciones de control de tránsito. Ahora, ¿qué pasa actualmente con este informe? Pues fue puesto en conocimiento al gerente general de la ATM en diciembre de 2023.

Ante esto, EXPRESO solicitó una entrevista con los directivos de la institución para que respondan ante las conclusiones y recomendaciones dadas; y detalle qué se está haciendo para no repetir estas anomalías, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

La ciudadanía, por su parte, critica el accionar de la entidad. “Si la propia autoridad de tránsito no da ejemplo de nada, cómo pretenden que el ciudadano se enderece y acate órdenes. Sean ejemplo. Esta es una mancha a su historial”, sentenció Luiggi Castañeda, guayaquileño.

