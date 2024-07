Aquiles Álvarez: "Nunca nos olvidemos que el guayaquileño es arrecho"

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, se dirigió a los ciudadanos, invitados y a su equipo de trabajo durante su discurso en la sesión conmemorativa por los 489 años de fundación de la ciudad. Con más de un año de gestión, recordó lo que ha logrado.

Mencionó que la gente votó por el cambio y que, al inicio de su mandato, había 9.500 empleados en la estructura municipal. Ahora, dijo, se registran 8.300 trabajadores que, sentenció, "dejan el alma por Guayaquil".

Adelantó que el quinto acueducto estará adjudicado en 45 días. Tendrá un tiempo de construcción y entrega de 18 meses, y Monte Sinaí será una prioridad. En este punto, también expresó su interés en que la gente tenga acceso al agua, instando a que abran la llave.

El alcalde continuó haciendo un recuento de su gestión durante más de 15 minutos. Hablaron del mantenimiento vial, soluciones viales, parques, colectores sanitarios y otras obras por adjudicar, que formaron parte de su alocución.

Aquiles Álvarez llegando a la sesión solemne. Jofre Flores

Sin embargo, llamó la atención que el alcalde no se refiriera a la pugna existente con Daniel Noboa, presidente de la República. No obstante, casi al finalizar, cuando los aplausos sonaban más fuertes, sentenció que "no hay que olvidarse" de que el guayaquileño es altivo, autosuficiente y arrecho.

La sesión concluyó con la subida a la tarima de otros concejales, como Soledad Diab, para tomarse fotografías y saludar a los presentes. Mientras tanto, en el río, hubo un espectáculo de fuegos artificiales.

¿Qué dijo Daniel Noboa?

En la sesión solemne por el 489 aniversario de la fundación de Guayaquil, el presidente Daniel Noboa ofreció un emotivo discurso en el que destacó el profundo significado de la ciudad tanto para el país como para él. Noboa resaltó la importancia de Guayaquil como un centro de comercio, exportación y sueños, y subrayó su papel fundamental en el desarrollo y crecimiento del Ecuador.

El presidente llamó a la unidad y al esfuerzo colectivo, animando a los ciudadanos a enfocarse en lo que cada uno puede aportar a la ciudad. Enfatizó que Guayaquil no es un lugar de oscuridad, sino un faro que alumbra, y destacó que, a pesar de los desafíos, la ciudad sigue adelante con determinación y esperanza.

Daniel Noboa en su discurso en la sesión solemne por la Fundación de Guayaquil. ALEX LIMA

Noboa también abordó los desafíos recientes, haciendo eco de la crisis del 9 de enero y afirmando que las acciones para apoyar a la comunidad, como la entrega de 40 mil becas a mujeres y créditos a más de 400 productores, son fundamentales para fortalecer la economía local. Concluyó su discurso haciendo un llamado a los guayaquileños para mantenerse firmes en la lucha contra la impunidad, la injusticia y la corrupción, reafirmando su compromiso con el progreso y la integridad de la ciudad.

