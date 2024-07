EN VIVO | Daniel Noboa: Sesión solemne por la Fundación de Guayaquil

La explanada del Teatro Centro Cívico fue elegida para realizar la sesión solemne de la Presidencia de la República con motivo de los 489 años de la fundación de la ciudad. La cita inició antes de las 18:00 y contará con palabras del jefe de Estado, Daniel Noboa.

EN VIVO | Aquiles Álvarez: Sesión solemne por 489 años de Fundación de Guayaquil Leer más

Este es el primer evento en el que participa el primer mandatario en las fiestas de Guayaquil, en medio de un proceso legal iniciado por el gobierno nacional para investigar a la primera autoridad del Puerto Principal por presunto tráfico de combustibles a través de comercializadoras vinculadas a su familia y a él.

EN VIVO | Sesión solemne de Daniel Noboa

Dos sesiones solemnes por Guayaquil

Así, Guayaquil vuelve a tener dos sesiones solemnes: una del gobierno central y otra del gobierno local. El alcalde Aquiles Álvarez enfatizó que no iba a invitar al Ejecutivo porque "nosotros no podemos ser falsos. No hay una buena relación. No vamos a invitar a nadie del Gobierno a las fiestas de Guayaquil", puntualizó en su enlace radial del pasado 17 de julio.

Mientras tanto, desde el gobierno central se ha preparado el territorio para recibir a ministras y ministros de Estado, secretarios y altos funcionarios de empresas públicas, así como al personal de su tienda política, La Acción Democrática Nacional (ADN).

¿El alcalde, un enemigo político?

El 23 de julio, la Fiscalía llevó a cabo un allanamiento en las oficinas de Copedesa, la empresa del alcalde de Guayaquil, incautando computadoras, documentos, facturas y dispositivos electrónicos.

Henry Kronfle: "Esta Asamblea no tiene enemigos. Extendemos la mano al Gobierno" Leer más

Con estos antecedentes, la ministra del Interior fue consultada sobre un “gran anuncio, avance o aporte a la ciudad” durante este 25 de julio de 2024, a lo que ella respondió: “Eso lo reservo al presidente de la República… seguramente que sí, y solo el hecho de que esté en Guayaquil, priorizando la Costa, es un gran indicativo y una gran posibilidad”.

La agenda presidencial para este 25 de julio incluye actos cívicos como la conmemoración de los 83 años del Combate Naval de Jambelí y el Día de las Glorias Navales de la Armada Nacional. “Este combate nos recuerda que unidos podemos enfrentar cualquier desafío y defender nuestra soberanía con honor y firmeza”, enfatizó el Mandatario durante la sesión solemne que se desarrolló en el patio central del Complejo Cívico Naval de Jambelí, ubicado en la urbe porteña.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ