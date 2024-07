Marcela Aguiñaga: "Lo que pasa con el alcalde de Guayaquil nos hiere y nos duele"

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, publicó un video en sus redes sociales para expresar su "solidaridad" con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Este respaldo se da en el contexto de un proceso legal que investiga un supuesto tráfico de combustible en comercializadoras de gasolina.

“Guayaquil, Guayas y el Ecuador no lo están pasando bien. Me mantengo: primero Guayas, luego la política. La gente quiere y merece que le resuelvan sus problemas. No hay cabida para disputas ni para una justicia que persigue personas y no delitos. Solidaridad, Aquiles Álvarez, que la verdad brille” puso la autoridad provincia en la descripción de su video.

Su declaración duró dos minutos con 45 segundos y expuso que en los últimos tiempos hay un "Ecuador enrarecido" y esta situación hace que se "pierda la fe en muchas cosas". Y una de ellas es la justicia.

Lo que opina Aguiñaga del proceso que señala al alcalde de Guayaquil

"Hoy más que nunca está politizada como siempre lo ha sido, la pol´´ítica debería ser parte de ese ejercicio pleno que asegura el bienestar de la gente y la justicia por supuesto perseguir delitos y no personas. Lo que pasa con el alcalde de Guayaquil, nos hiere y nos duele. Mi solidaridad, querido Aquiles, estoy segura que la verdad brillará".

Luego de ello, agregó que el burgomaestre debe tener un proceso legal técnico y justo y que eso es lo que todos esperan.

Guayaquil, Guayas y el Ecuador no lo están pasando bien. Me mantengo: primero Guayas, luego la política. La gente quiere y merece que le resuelvan sus problemas. No hay cabida para disputas ni para una justicia que persigue personas y no delitos. Solidaridad, @aquilesalvarez, que… pic.twitter.com/sgvg5assZB — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) July 24, 2024

En el video, se mencionan casos de robos y asesinatos, descritos como hechos violentos que ocurren diariamente, afectando a las familias ecuatorianas, quienes son víctimas. También se recordó que estas situaciones han llevado a muchas personas a emigrar del país.

El gobierno presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, su hermano Antonio Álvarez, ocho personas más, una gasolinera y una empresa, por su presunta participación en el comercio irregular de combustibles.

