Jóvenes en Acción: los cambios en su plataforma tras revelaciones de EXPRESO

Como sucede con cada gobierno de turno, EXPRESO realiza su labor de fiscalización a los planes o programas públicos, porque de por medio hay dinero del pueblo, no es poca cosa.

En el caso particular del plan Jóvenes en Acción -con el que se pretende dar $400 a unos 80 mil beneficiarios por tres meses, unos $96 millones, a cambio de participar en tareas relacionadas con mitigación del cambio climático-, este diario identificó opacidades detrás de la web del plan que se habilitó para recibir las solicitudes de los interesados.

Los hallazgos en el reportaje de EXPRESO

Esas 'sombras' fueron enlistadas en el reportaje del 11 de noviembre pasado "Jóvenes en Acción: ¿Una ayuda del gobierno o una plataforma de campaña de Noboa?"

Dominio web no estatal: El portal de registro del programa "Jóvenes en Acción" utiliza un dominio privado (www.jovenesenaccion.ec) en lugar de un dominio gubernamental oficial (".gob.ec"). Relación con campaña electoral: El dominio www.jovenesenaccion.ec se vincula a www.noboa.ec, un sitio asociado al presidente Daniel Noboa y activo desde junio de 2023, antes de su campaña oficial y su posesión como presidente. Fue utilizado previamente para actividades de pre-campaña, evidenciado por su promoción en redes sociales. Proveedor del dominio: Ambos dominios comparten la misma IP y fueron gestionados por la empresa Saoredes Cia. Ltda., con sede en Cuenca. Según un representante de la empresa, fueron contratados por una "empresa de medios" de Ambato que administra la información. Conexiones políticas: El sitio www.noboa.ec incluye elementos gráficos vinculados al movimiento ADN 4-35. El número 4 corresponde al movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia (ligado a Arturo Moreno, primo del expresidente Lenín Moreno), mientras que el 35 se asociaba al movimiento Alianza PAIS, ahora extinto. Falta de respuestas: EXPRESO intentó obtener declaraciones de los responsables de la "empresa de medios" señalada, pero no recibió respuesta hasta el cierre de su reportaje. Protección de datos personales: Existe preocupación por la opacidad en el manejo de los datos personales de los beneficiarios, al no estar alojados en servidores estatales.

Sectores de la sociedad civil ven banderas rojas

El plan "Jóvenes en Acción" levanta banderas rojas para sectores de la sociedad civil porque se lo anunció en un contexto cercano a las elecciones generales, presenta opacidades en su estructura digital, conectándose con actividades políticas y campañas de Daniel Noboa, ya que el sitio de recolección de datos se desprendía de una página web que se usó antes de que el político llegara a la presidencia, es decir, antes y durante la campaña electoral pasada, lo que genera dudas en esos sectores sobre la transparencia y manejo de recursos públicos.

Días y horas después de que EXPRESO buscara versiones en la Presidencia, a través de la Secretaría de Comunicación, y de los proveedores del servicio de dominio que usaba la iniciativa, como parte de la contrastación del reportaje, la página web www.jovenesenaccion.ec dejó de funcionar.

Actualmente, ese sitio de internet ya está operativo. No obstante, se evidenció un cambio en la ruta que debe seguir el usuario para ingresar sus datos. Ahora, la página www.jovenesenaccion.ec tiene un botón adicional con la leyenda "Para más información da clic aquí". Cuando la persona presiona ese botón, se direcciona al usuario a otra página, esta vez a una con el dominio ".gob.ec": https://jovenesenaccion.senescyt.gob.ec.

En ese punto de la experiencia del usuario, la persona tiene que registrarse. El sistema filtrará a los potenciales beneficiarios, de acuerdo con varias consideraciones.

"El programa 'Jóvenes en Acción' está dirigido a personas ecuatorianas entre 18 y 29 años, que son migrantes retornados o que han realizado el Registro Nacional desde el segundo periodo de 2023, que no tienen cupo aceptado, ni beca adjudicada, ni transferencias del MIES. Al no cumplir con estas condiciones no es factible proceder con el registro", se lee en un cuadro de texto que aparece sobre la página.

El proceso de filtrado es automático a partir de que la persona digita su número de cédula de identidad. Una vez que el interesado aprueba ese filtro puede registrarse para obtener un usuario y contraseña. En esa cuenta, la persona podrá continuar con el proceso.

