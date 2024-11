Ecuador se calienta por crisis y discursos: ¿Hay un plan orquestado contra Noboa?

A la suerte de caos que percibe la ciudadanía por los problemas que no han sido atendidos por los gobiernos de turno, como la inseguridad ciudadana, la falta de empleo y la crisis energética que influye en esas anteriores situaciones, se le suma encrespación de sectores políticos que hacen pedidos a militares y llamados a la sociedad civil a movilizarse.

Varios episodios se han registrado en las últimas dos semanas: El 11 de noviembre pasado, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se dirigió a las Fuerzas Armadas (FF. AA.). Les pidió que “no le fallen al país, (que) no dejen que nadie pise la constitución (…) que se respete la carta magna. Que se respete la democracia”.

Su mensaje surgió como réplica a una publicación de las FF. AA. en la red social X que atañe el tema de la escolta de seguridad a favor de la vicepresidenta Verónica Abad. Ella es parte de una pugna política con el presidente Daniel Noboa.

Desde otros sectores políticos, un tanto maniatados por el costo que representan las próximas elecciones generales, también se ha presionado al gobierno de Noboa para que solucione lo más pronto los problemas de electricidad y de inseguridad ciudadana.

En una rueda de prensa, Leonidas Iza, el candidato de Pachakutik a Carondelet, anunció que las movilizaciones se llevarán a cabo a nivel nacional, con el objetivo de protestar contra las políticas del gobierno. En este nuevo frente se menciona como bandera de lucha la crisis de generación energética que ha sumido al país en ya dos meses de periodos de racionamientos.

La fecha de la marcha contra el Gobierno de Daniel Noboa

Por otro lado, el 21 de noviembre, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) tiene previsto realizar una marcha para “apagar las velas y encender las llamas de la organización”.

Si bien la sensación de hastío que se experimenta en la sociedad, como un reproche orgánico, ciertos discursos de políticos van más allá de la real empatía con el pueblo, señalan expertos. “El Ecuador está viviendo horas muy oscuras. Pareciera que fuera un llamado a lo que fuera a suceder, al actuar de las Fuerzas Armadas, como tratando de proteger la democracia. Está estratégicamente planificado”, analiza Alfredo Dávalos, consultor en temas de Comunicación Política.

Este tipo de discurso genera un debilitamiento de la democracia, sobre todo, cuando lo profiere una autoridad electa por voto popular, según el análisis de que realiza Mónica Bolaños, la directora del Instituto de la Democracia, entidad adscrita al Consejo Nacional Electoral (CNE).

"Sin duda alguna hablamos de una polarización política, puede debilitar una democracia y por supuesto generar un conflicto social (...)", apunta la directiva.

Ella también refiere el impacto que puede tener el discurso si detrás de esa figura hay un aparataje comunicacional: "Más aún cuando uno tiene, digamos, equis cantidad de seguidores, una red comunicacional, como lo manejan los municipios".

El analista político Diego Zaldumbide, en cambio, propone otra perspectiva al considerar "que los pronunciamientos que piden el respeto de la Constitución pueden parecer intentos por generar mal estar al poder de turno; sin embargo, se trata de llamados serios a recuperar la poca institucionalidad que tiene el país, precisamente para tratar de rescatar la estructura de gobierno".

¿Cuánta gobernabilidad tendrá Daniel Noboa en el corto tiempo?

Zaldumbide también analiza la gobernabilidad del país en el corto tiempo, tomando en cuenta los anuncios de marchas o movilizaciones que hicieron sectores políticos, a través de candidatos como Leonidas Iza, o de organizaciones civiles como el FUT o la Unión Nacional de Educadores (UNE), y la proximidad de las elecciones de febrero de 2025. Zaldumbide cita dos escenarios de los que podría depender esa gobernabilidad.

"En primer lugar, se requiere que la esfera política considere que la principal preocupación es asegurar plazas en las próximas elecciones y, en segundo lugar y más importante, es entender que la ciudadanía está completamente desencantada de todas las opciones políticas, porque no se están atendiendo los problemas cotidianos de la población.

"Si la esfera política no reconecta con la gente, el escenario más probable es que se sigan tomando decisiones que afectan directamente al bolsillo de los ecuatorianos y que la gente no salga a protestar, no porque no le importe, sino porque están en estado de supervivencia".

La imagen del Gobierno se ha visto afectada por la crisis energética, como se lo palpa en el 'termómetro de la calle'. Los analistas consultados creen que aunque la situación de generación eléctrica mejore no habrá mayor mejoría política para el Gobierno, que la carrera por mantenerse en Carondelet, por un mandato completo, será cuesta arriba, proyectan.

