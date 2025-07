Caro Sánchez: "Las primeras semanas de mi embarazo me provocaba comer sopas"

La chef tiene 15 semanas de gestación. Los antojos y los achaques no faltaron

La experta en gastronomía Carolina Sánchez está muy agradecida por las muestras de cariño que ha recibido luego de que dio a conocer que espera un bebé, fruto de su relación con el chef Iñaki Murúa. Dice que le alegraron sus días y se ha sentido muy querida. Además le han mandado bendiciones y consejos para su nuevo rol.

Ya está en la semana 15 de embarazo. Como la mayoría de las mujeres, esperó un tiempo prudente para contar sobre su nuevo estado, porque los tres primeros meses son delicados.

“Mi bebé está creciendo bien y sano. Cada revisión y ecografía que tengo me sacan mil lágrimas de alegría, me encanta ver cómo se va formando poco a poco dentro de mí”, cuenta.

No toleraba los postres

Desde el primer día ha tenido náuseas, además de muchos antojos. “Lo que me provocaba comer las primeras semanas eran sopas, extrañaba las de mi mami, sobre todo la de arroz de cebada. Y también me moría de ganas de pasta con tomate, podía comerla todo el día y eso que normalmente no es de mis comidas favoritas”.

No toleraba los postres. Algo extraño, porque confiesa que es muy dulcera.

“Pero ya todo eso ha pasado y ahora como de todo y casi no tengo asco, aunque sí náuseas. Siento mucha energía, dicen que este segundo trimestre es el mejor, así que lo estoy viviendo al máximo y disfrutando cada día”.

Ha recibido muchos regalos

Caro ha recibido algunos regalos, como un llamador de ángeles que le dio su amiga Tefa, para que cuiden al bebé que viene en camino. Evitó teñirse el pelo y por ello le salieron muchas canas. Ahora usa tinte natural.

La cuencana y jurado de MasterChef Ecuador se conoció con Iñaki Murúa en España mientras ella estudiaba.

Tenían previsto casarse en 2020. Sin embargo, los preparativos se pospusieron hasta 2021 debido a la situación de la pandemia.

