El Cholito Forever y Mofle la del barrio reactivan la producción nacional

¡Buenas noticias para la producción nacional: se reactiva! La Mofle con Flor María Palomeque tendrá serie propia Mofle, la del barrio (al estilo de María la del barrio). Fue aprobada con 55 capítulos de media hora. La grabación arrancará el 4 de agosto. Aprovechando que el personaje es parte de Soy el mejor, Roflo Producciones presentó proyectos en TC.

Junto a la actriz estará un elenco conocido: Sofía Caiche, María Fernanda Ríos, el galán Henry España (venezolano), y Kevin Chapin. Según Roberto Chávez, de Roflo Producciones, el canal apunta a estrenarla en septiembre. Este proyecto fue escrito por Fabricio Aveiga en 2016, pero como ocurre en TV se están haciendo sus respectivos retoques. Churo Producciones se encuentra a cargo.

La Mofle, Flor María Palomeque. Cortesía

Martín Calle, el villano en El Cholito

Pero eso no es todo, mientras La Mofle alista sus trajes, El Cholito Forever también se cocina en la olla de Jorge Toledo. Este seriado, con fecha de grabación en septiembre y estreno previsto para 2026, traerá de regreso a David Reinoso como el popular personaje, acompañado de Miriam Murillo, la influencer Elba González (que ahora será la hija de El Cholito), Andrés Garzón, Catherine Velasteguí y como el malo, Martín Calle. El libreto también lo firma Fabricio Aveiga, quien es el escritor principal.

Se armó el culebrón

Pero como en toda novela real, no falta el drama: se armó la polémica porque Flor María Palomeque no fue considerada para El Cholito Forever. Según declaraciones de Toledo a EXPRESIONES en enero de este año, “Flor es bastante complicada y no respeta lo que dice el director. Nunca ha estado en mente”. Ella interpretó a Xiomara en la primera parte. En todo caso con Mofle, la del barrio tendrá harto trabajo.

Hay mucho movimiento. Los García regresarán con su segunda temporada el 18 de agosto por Ecuavisa. Más allá de los dimes y diretes, lo importante es que hay trabajo para los actores nacionales.

"Ambas historias tienen un gran potencial"

Según el libretista y creador de contenido Jorge Luis Pérez, “El Cholito Forever y Mofle la del barrio no pueden dejar de emocionar al gremio de talentos y productores nacionales, ya que es una manera de reactivar la producción de ficción en el país. Se espera que sean historias actualizadas. Tuve la oportunidad de ser parte del equipo de guionistas de ambas, y a pesar de los años transcurridos, ambos universos tienen un potencial poderoso para continuar entreteniendo a quienes los esperan con añoranza y de igual forma, conquistar nuevos espectadores.

Hay que reconocer que esos personajes pertenecen al consciente colectivo de la ciudad, su alto nivel de ingenio para crear humor de situaciones muy cotidianas y locales, además le dan protagonismo a una imagen física alejada del estándar de belleza y sobre todo hacer comedia blanca y hasta cierto punto inocente”.

