Stéfano Navas incursiona en la actuación en El Cholito Forever

El presentador Stéfano Navas ya no es parte del reality Soy el mejor, de TC. Ahora integra el elenco de la producción El Cholito Forever, cuyas grabaciones se iniciarán en septiembre en Ecuavisa.

Las críticas no se hicieron esperar porque esta es una nueva faceta en la que incursionará. En las redes sociales se comentó "se le da oportunidades a los influencers y no a los actores profesionales y con experiencia". A él no le preocupan los comentarios negativos.

(Te invitamos a leer: Tsunami en Ecuador: La novelería y la imprudencia pudieron más que la prevención)

El Cholito Forever y Mofle la del barrio reactivan la producción nacional Leer más

La serie será dirigida por Jorge Toledo y traerá de vuelta a David Reinoso, quien interpretará al popular personaje. A ellos se sumarán Catherine Velasteguí, Andrés Garzón y Elba González, como la hija de El Cholito.

El rol del villano recaerá en Martín Calle, quien ya ha trabajado con Reinoso y Toledo. Cuando se conoció que esta historia volvería a la pantalla se comentó que el antagonista iba a ser el actor colombiano Gregorio Pernía.

Aunque las grabaciones empezarán en 2025, será el próximo año cuando la comedia se emitirá.

Se dio a conocer en un reality

Stéfano Navas es un periodista deportivo e influencer nacido en Guayaquil. Tiene un hijo llamado Gianluca. A ambos les encanta el fútbol.

Soy el mejor no fue su primer reality. Él se dio a conocer en el desaparecido Calle 7. En Soy el mejor aclaró su situación sentimental y fue enfático al asegurar que está soltero desde inicios de año y que ya no existe nada con la madre de su pequeño.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!