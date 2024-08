La disputa entre Augusto Verduga y Esteban Guarderas que se hizo viral

Un nuevo enfrentamiento entre consejeros de Participación Ciudadana. "Si tú crees que tengo un vinculo (con el narcotráfico), pues lo vas a demostrar", le advertía Augusto Verduga a su colega Juan Esteban Guarderas.

RELACIONADAS Nicole Bonifaz y Johanna Verdezoto protagonizan cruce de palabras en el CPCCS

Elecciones 2025: Augusto Verduga está dispuesto a renunciar al CPCCS Leer más

En medio de una sesión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Guarderas cuestionó que sea precisamente Verduga quien impulse el reglamento borrador para el concurso que permitirá encontrar al reemplazo de Diana Salazar como titular de la Fiscalía General del Estado.

El consejero Verduga no ha disimulado su afinidad con el correísmo, pues hasta hace pocas semanas se promocionaba como precandidato de la Revolución Ciudadana (RC) para las elecciones nacionales del próximo 9 de febrero. Ante ello, Guarderas consideró que no existiría independencia ni imparcialidad en la normativa para renovar la Fiscalía.

Guarderas no se guardó los epítetos y no dudó en mencionar que el borrador del reglamento de Verduga puede dar cabida a "narcocandidatos", porque este establece que un postulante no puede ser descartado si no tiene una sentencia en firme.

Guarderas acostumbrado a decirle narco a todo mundo, acaba de encontrar papá en la calle. Agusto Verduga acaba de pegarle un arrastradita en vivo en directo, tanto que al final Guarderas termino pidiendo auxilio al presidente de Cpccs 😂 pic.twitter.com/pd8kK1MBCU — Daniel Salcan (@Danielsalcan_) August 21, 2024

CPCCS: Jazmín Enríquez causó sorpresa en el Pleno, ¿habrá nueva mayoría? Leer más

"Eso te lo rechazo tajantemente y no te lo voy a permitir, y te lo digo mirándote a los ojos, no te lo voy a permitir. Así que le bajas dos decibeles porque a mí no me vas a faltar el respeto de esa forma", refutó Verduga, quien dijo que se dejen los descalificativos, pero segundos después llamó mamarracho a su homólogo.

Y agregó: "Cuidado con un exceso de confianza en el TCE. Te crees el adalid de la lucha contra la corrupción y no eres más que un pigmeo del Gobierno Nacional (…) no voy a permitir que ningún mamarracho me venga a faltar el respeto en este cuerpo colegial", sentenció.

Concurso para buscar al nuevo Fiscal General del Estado

La fiscal Diana Salazar debe culminar su periodo en abril de 2025, al menos que la Asamblea Nacional logre destituirla en el juicio político que se reanudó en su contra. Independientemente de aquello, el Cpccs tiene que realizar el concurso para buscar a su reemplazo.

RELACIONADAS Diana Salazar ha vuelto para la madre de todas las batallas

Elegir una autoridad tarda aproximadamente ocho meses, sin contar que pueden interponer acciones de protección u otros mecanismos que dilaten el proceso. Por ello, el organismo perteneciente a la Función de Transparencia y Control Social debe acelerar el proceso del concurso para que Diana Salazar no se prorrogue en funciones.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ