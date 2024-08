Concurso para Fiscalía: CPCCS define fechas en medio de cruce de palabras

Con 5 votos a favor y 2 en contra, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó una resolución para acelerar el concurso para elegir a la autoridad que reemplazará a Diana Salazar en la Fiscalía General del Estado.

Los consejeros Nicole Bonifaz, Jazmín Enríquez, Yadira Saltos y Johanna Verdezoto apoyaron la propuesta que planteó Augusto Verduga. Enríquez reemplaza a Mishelle Calvache en la consejería. El CPCCS aún tiene pendiente elegir a la nueva vicepresidenta.

Así, el Pleno dispuso la "optimización de la revisión y aprobación del reglamento para el concurso de oposición y méritos para la selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía”. Juan Esteban Guarderas y el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, votaron en contra.

El periodo de seis años de la fiscal del Estado terminará en abril de 2025, por lo que al CPCCS le quedan alrededor de ocho meses para designar al reemplazo de la funcionaria.

Verduga volvió a plantear que el 27 de agosto se haga una mesa técnica, el 29 se entregue el informe de factibilidad, y el 30 se apruebe el reglamento del concurso para la designación de la primera autoridad de la Fiscalía. Con 5 votos a favor, la resolución quedó aprobada por el… pic.twitter.com/ZqYU2LPhLe — Diario Expreso (@Expresoec) August 21, 2024

¿Cuáles son las fechas aprobadas?

Tras el debate, que incluyó un cruce de palabras y descalificativos entre Guarderas y Verduga, se establecieron fechas para determinar el reglamento del concurso.

Verduga al final hizo un planteamiento. Se aprobó que se instalará una mesa técnica el martes 27 de agosto. La Coordinación Jurídica del CPCCS tendrá hasta el jueves 29 para presentar el informe de factibilidad de la propuesta del reglamento. Y el viernes 30 el Pleno tratará el proyecto del reglamento para aprobarlo.

Fantoni estaba de acuerdo con que la mesa técnica se haga lo más pronto, pero discrepó con aprobar una resolución tras pocos días porque no se sabrá si habrá un consenso sobre los aportes de cada consejería, por lo que votó en contra.

Acusaciones sobre manejar la Fiscalía

Verduga explicó que tras más de dos meses de esperar los aportes y observaciones de los otros miembros del CPCCS a su proyecto borrador del reglamento, es pertinente establecer un cronograma que no sobrepasa de la próxima semana para “tener las reglas del juego claras” para el concurso. Pedía que la mesa técnica se instale este 21 de agosto.

Fue cuando Guarderas trajo a colación que Verduga estuvo entre las opciones del correísmo para ser precandidato presidencial. “No solo que ha estado considerado para estar en ese binomio sino que ha recorrido el país promoviendo su perfil. El concurso de la Fiscalía es uno de los más importantes que hay y a mí me preocupa un montón que ese concurso sea controlado por un partido político”, sostuvo.

Le dijo a Verduga: "Su neutralidad para manejar el concurso de la Fiscalía me parece gravemente cuestionable, se lo digo así viéndole a la cara. Su reglamento tiene algunos temas que me preocupan un montón”.

Por ejemplo, señaló que la probidad notoria no puede reducirse solo a quien haya sido sentenciado, porque entonces quien haya tenido más irregularidades pero que no haya sido sentenciado podrá llegar a la Fiscalía. En ese contexto, indicó que hay un “problema de una posible postura narco a la Fiscalía”.

Verduga reaccionó: “No le voy a permitir que usted utilice epítetos como narco, parece que esta de moda esta sincronía proyectiva que tienen ciertas cuestiones que esconder tildan a los demás de narcos. Eso te lo rechazo tajantemente y no te lo voy a permitir. Escúchame bien, te lo digo mirándote a los ojos. No te lo voy a permitir Guarderas, así que le bajas dos decibeles porque a mí no me vas a faltar el respeto de esa forma. Y si tú crees que yo tengo algún tipo de vínculo, lo vas a demostrar”.

Prosiguió: “Te crees el adalid de la lucha contra la corrupción y no eres más que un pigmeo del Gobierno nacional”.

Las descalificaciones no quedaron ahí, Verduga sumó otros al señalar que sus visitas en territorio se deben a reuniones con asambleas ciudadanas como parte de sus funciones. “No voy a permitir que ningún mamarracho me venga a faltar el respeto en este cuerpo colegiado”, pronunció y acusó a Guarderas de no remitirle sus observaciones al reglamento por escrito.

Guarderas se defendió reiterando que no le faltó el respeto.

