Luis Chonillo pide a funcionarios de tres entidades poner a disposición sus cargos

Hora de hacer cambios. Una semana después de que las autoridades revelaran el vínculo entre la banda narcocriminal Los Chonekillers y funcionarios del Municipio de Durán, el alcalde Luis Chonillo solicitó a los gerentes, subgerentes y directivos del Cuerpo de Bomberos, la Autoridad de Tránsito y el Registro de la Propiedad de ese cantón que pongan a disposición sus cargos.

Chonillo dijo haber tomado vacaciones por 15 días para "salvaguardar su vida" Leer más

En una extensa carta emitida este 21 de agosto, el alcalde de Durán también detalló que ha otorgado un plazo de 15 días para que los funcionarios que laboran en las dependencias municipales allanadas por la fuerza pública presenten la documentación que garantice la transparencia de sus funciones.

"En cuanto a los hechos relacionados con la intervención de las fuerzas del orden público en las empresas públicas y adscritas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Durán, en mi calidad de presidente del directorio, he solicitado en un término de 15 días toda la información para garantizar la transparencia en sus administraciones", escribió Chonillo en el comunicado, en el que también informó que tomará 15 días de vacaciones por su seguridad.

#URGENTE ||



INTERVENCIONES SIMULTÁNEAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DELITOS CONEXOS EN #GUAYAS



Tras identificar un Grupo Armado Organizado que tendría vínculos con funcionarios públicos en #Durán, quienes se dedicarían a los delitos de: tráfico de sustancias sujetas a… pic.twitter.com/5J3fjffikp — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 14, 2024

Funcionarios en la mira

El pasado 14 de agosto, en un amplio operativo realizado por la Policía Nacional del Ecuador, 23 personas fueron detenidas en los cantones de Guayaquil, Daule, Samborondón y Durán. Entre los capturados se encontraban funcionarios públicos y civiles, quienes ahora son procesados.

Durán: Dos menores de edad figuran entre los detenidos por secuestro Leer más

El general Freddy Sarzosa, director de Investigaciones de la Policía, informó que los aprehendidos recibían directrices del grupo narcocriminal Los Chonekillers, y estarían vinculados a una serie de delitos, como tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, testaferrismo, concusión, tráfico de influencias, tráfico de tierras, microtráfico, tenencia de armas de fuego, sicariato, extorsión y robo de vehículos.

Las autoridades también revelaron que el Municipio de Durán adjudicó un contrato de 180 mil dólares a la pareja sentimental del cabecilla de Los Chonekillers, alias Negro Tulio. La contratación tenía como objetivo la reparación de uno de los parques del cantón ferroviario; sin embargo, la obra no se ha ejecutado ya que, según información pública, aún no se ha otorgado el primer anticipo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!