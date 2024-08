Chonillo dijo haber tomado vacaciones por 15 días para "salvaguardar su vida"

El alcalde de Durán, Luis Chonillo, aclaró los motivos de su salida del país en los últimos días, ante los pedidos de información de la concejala Raquel Heredia sobre una subrogación de funciones para la vicealcaldesa María Eugenia Barreiro, o la fecha de su retorno a Ecuador.

"De no cumplirse ninguna de estas dos acciones, el Alcalde está ejerciendo un pleno abandono del cargo para que el que fue electo", señaló la edil en una misiva enviada al departamento de Talento Humano del Municipio de Durán.

Este miércoles 21 de agosto, el burgomaestre señaló que el pasado 14 de agosto salió del país para "salvaguardar su vida y la de su familia", tras los operativos en el que fueron detenidos integrantes de dependencias municipales como el Cuerpo de Bomberos del cantón y la Agencia de Tránsito de Durán (ATD).

A la ciudadanía pic.twitter.com/zDD6KDWn5u — Luis Chonillo (@CHONILLOec) August 21, 2024

Por ello, Chonillo dijo haber solicitado a Talento Humano la autorización de quince días de vacaciones, y que la vicealcaldesa María Eugenia Barreiro subrogue sus funciones durante ese período.

"Debo resaltar que el Municipio jamás ha estado en acefalía. Aunque mi presencia física en el territorio no ha sido como yo he querido, me he visto en la obligación de reinventar constantemente mis métodos de trabajo. Esto ha incluido el teletrabajo, reuniones telemáticas, visitas sorpresivas al territorio y despachos desde diferentes lugares del país, todo ello como medidas para salvaguardar mi vida y la de mi equipo de trabajo", manifestó Chonillo en un comunicado.

Agregó que varios concejales también han aplicado esa modalidad de trabajo como una estrategia de seguridad ante la "crítica situación de violencia que enfrenta Durán".

Chonillo pidió el cargo a gerentes y directores de dependencias municipales

Respecto a las intervenciones de la Policía y Fiscalía en las empresas públicas y adscritas al Municipio de Durán, el alcalde solicitó, en un término de 15 días, "toda la información necesaria para garantizar la transparencia en sus administraciones".

Asimismo, Chonillo indicó haber ordenado que pongan sus cargos a disposición a los gerentes, subgerentes y directivos del Cuerpo de Bomberos de Durán, la Agencia de Tránsito de Durán y el Registro de la Propiedad.

"Reconozco y valoro el esfuerzo del Presidente de la República en liderar una lucha frontal contra la delincuencia, un esfuerzo que no habíamos visto con esta contundencia en administraciones anteriores", señaló el funcionario en el comunicado.

