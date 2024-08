¿Qué pasará con la obra otorgada a esposa de 'Negro Tulio'?: Esto dice el contrato

Una obra en papeles. Durán adjudicó un contrato de 189 mil dólares (+IVA) a una de las empresas de Alexandra Estrada Aquino, esposa de uno de los cabecillas del grupo narcocriminal Chone Killers, alias Negro Tulio, para reparar uno de sus parques. Específicamente, la empresa mencionada, Arkhe Proyectos y Construcciones S.A., debía reparar la infraestructura del parque de la cooperativa 28 de Agosto en un plazo de 120 días, algo que aún no ha sucedido y está contrarreloj.

¿Por qué? Según los pliegos del procedimiento para esta obra de menor cuantía, el plazo para ejecutar el proyecto comenzaría solo después de que el contratante, en este caso el Municipio de Durán, notificara que el primer pago, conocido como anticipo, estaba disponible. Sin embargo, de acuerdo con la información pública disponible, esta notificación aún no se ha realizado, lo que significa que la obra no ha comenzado oficialmente.

No han realizado ningún pago

Algo que también fue puntualizado por el alcalde de Durán, Luis Chonillo, horas después de que la Policía Nacional revelara los vínculos entre el cabecilla de los Chone Killers, Julio Alberto Martínez Alcívar, alias Negro Tulio, y funcionarios municipales del cantón.

Chonillo escribió en la red social X, el pasado 15 de agosto: "Estoy presto a colaborar con información necesaria respecto al proceso en cuestión, del cual no se ha entregado el anticipo ni valores por parte del Municipio". También agregó que "las empresas que participan en concursos de compras públicas obtienen su habilitación por parte del Sercop".

Aclaración:



Es loable que en atención a los reiterados pedidos de intervención que he clamado a Fiscalía y a la Policía Nacional, desde que fui posesionado como alcalde, el día de ayer se tomen cartas en el asunto.



— Luis Chonillo (@CHONILLOec) August 15, 2024

Terminación del contrato

Para que se pueda aplicar una de las causales para la terminación unilateral del contrato, como incumplimiento por retrasos u otras faltas relacionadas con la ejecución del cronograma, primero debe comenzar a correr el plazo establecido en la etapa precontractual. Es decir, si el Municipio otorgó un plazo de 120 días para completar la reestructuración del parque de la cooperativa 28 de Agosto, ese tiempo no comenzará a contar hasta que el Gobierno Autónomo Descentralizado entregue el anticipo.

Este Diario revisó el proceso precontractual en el Sistema de Contratación Pública y encontró vacíos que no precisan las fechas que debe cumplir el contratista, en este caso, Arkhe Proyectos y Construcciones S.A. En particular, el cronograma de ejecución de la obra no se detalla en el pliego ni en los anexos del proceso. Algo relevante porque, según la información disponible, la empresa contratista debe cobrar mensualmente las planillas una vez que el fiscalizador haya verificado que tanto la obra como los plazos se han cumplido. De no ser así, se activa la cláusula de multas.

