¿Qué hay tras la renuncia de Alexandra Villacís en la Judicatura? Voces alertan crisis institucional

Publicado por Mariela Rosero Ch. Creado: Actualizado:

La renuncia de Alexandra Villacís a su lugar como vocal suplente del Consejo de la Judicatura reabre el debate sobre la estabilidad institucional y la intromisión de la política en la Función Judicial en Ecuador. Exvocales y abogados coinciden en que su salida profundiza las dudas sobre el respeto a los procedimientos legales y la independencia de las instituciones.

Para Álvaro Román, expresidente del Consejo de la Judicatura, la decisión tiene un impacto en la institucionalidad. En diálogo con EXPRESO, el martes 7 de abril del 2026, tras la renuncia, sostuvo que “la institucionalidad queda muy golpeada” y recordó que el artículo 83 de la Constitución establece no solo derechos, sino también deberes ciudadanos. A su criterio, el incumplimiento de responsabilidades por parte de las autoridades “es un muy mal mensaje”.

Román también interpreta la salida de Villacís como un gesto personal que busca no agravar el deterioro institucional. Considera que la académica “no tuvo ambición de llegar a un cargo” y que su renuncia podría responder a la intención de no profundizar la crisis que atraviesan la Judicatura y la Función Judicial.

Desde otra perspectiva, Merck Benavides, exvocal que dejó la Judicatura por la cátedra, subraya que, tras la destitución de Mario Godoy, Villacís debía asumir como suplente. En ese contexto, plantea que, de contar con un fallo favorable, lo procedente habría sido mantenerse a la espera hasta ser posesionada. "Siempre que no existiera un impedimento legal para su posesión".

Los abogados creen que hay que mirar también lo que pasa en el CNE

Las críticas más severas provienen de juristas. Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha, sostiene que la renuncia “obedece a presiones y acciones indebidas” que, a su juicio, habrían provenido del Ejecutivo. Según su punto de vista, no se dejó que Villacís asumiera la presidencia de la Judicatura cuando le correspondía y, en su lugar, se posesionó a Damián Larco, además de iniciar procesos para reemplazar delegados sin respetar el debido proceso.

Guzmán advierte que este episodio forma parte de un escenario más amplio. El abogado asegura que en Ecuador se configura una situación “anómala e irregular”, en la que el poder político busca ampliar su control sobre las funciones del Estado.

En esa línea, vincula lo ocurrido con Villacís con decisiones del Consejo Nacional Electoral, como la suspensión de organizaciones políticas y el adelantamiento de procesos electorales, así como con actuaciones de otras entidades de control.

En su carta de renuncia, difundida el 7 de abril, Alexandra Villacís defendió su actuación y aseguró que obró “con transparencia en el marco de la Constitución y en un Estado de Derecho”. Concluyó que las condiciones actuales no permiten continuar.