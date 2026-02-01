Epstein, Ahmed Bin Sulayem y Correa: ¿Qué dice documento liberado sobre Ecuador?

En nueva liberación de archivos del caso Jeffrey Epstein se evidenció que Ecuador es nombrado al menos 270 veces

El sultán Ahmed Bin Sulayem y el expresidente Rafael Correa en un encuentro en Ecuador.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos liberó millones de archivos relacionados con el caso Jeffrey Epstein. Ecuador no quedó al margen de esa publicación y, entre los documentos, consta un correo electrónico en el que el sultán Ahmed Bin Sulayem asegura tener línea directa con el entonces presidente de la República, Rafael Correa, sentenciado en el caso Sobornos.

(NO TE PIERDAS: Archivos revelan que Trump viajó en el avión privado de Epstein al menos 8 veces)

Los documentos están disponibles en la página web del Departamento de Justicia, en un apartado denominado ‘Epstein Library’. Allí es posible ingresar palabras clave para ubicar referencias dentro de los archivos. En el caso de Ecuador, existen al menos 270 menciones.

RELACIONADAS El Departamento de Justicia de Estados Unidos publica más archivos del caso Epstein

Sin embargo, una de ellas llama particularmente la atención. La comunicación está fechada el 27 de septiembre de 2013 y fue enviada, según consta en el documento, por Sultan Bin Sulayem. El asunto del correo es “Artículo en un nuevo periódico ecuatoriano”.

Archivos Epstein: Trump, Musk y Gates, los nombres que reaparecen en el polémico caso Leer más

El texto es breve. En su mensaje, el sultán señala: “Estoy en todas las noticias de Ecuador. Me reuniré con el presidente en dos horas. Quiere que pase cuatro horas con él en su palacio, mostrándole lo que quiere hacer en Ecuador, y me pide mi opinión”.

Al final del correo aparece el pasaje más relevante. Bin Sulayem le escribe a Epstein: “Si necesita algo en Ecuador, tengo acceso directo a él. Ya me llamó dos veces”.

Epstein fue señalado como financista y acusado en Estados Unidos de tráfico sexual, conspiración y abuso sistemático, utilizando su poder económico y sus contactos para atraer, manipular y silenciar a las víctimas.

¿Qué hacía el sultán Ahmed Bin Sulayem en Ecuador?

En 2013, Rafael Correa ejercía la Presidencia de la República. Tal como se describe en la comunicación electrónica, el entonces mandatario se reunió con el sultán en el Palacio de Carondelet.

El encuentro se produjo en un contexto en el que Bin Sulayem se desempeñaba como presidente del directorio de la multinacional DP World, una de las mayores operadoras portuarias del mundo.

En la reunión entre Correa y el sultán emiratí también participaron los entonces ministros de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, y de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte. Existen fotografías oficiales del encuentro que dan cuenta de esa cita.

El entonces Ministerio de Infraestructura también dio cuenta de los encuentros por la operación del Puerto de Posorja. Cortesía: Ministerio de Infraestructura.

Posteriormente, en 2017, el sultán volvió a visitar Ecuador. Fue uno de los invitados especiales a la ceremonia del Relevo de Granaderos de Tarqui. Para entonces ya se conocía que DP World operaría, bajo concesión, el entonces nuevo Puerto de Posorja.

Según información difundida por la Presidencia de Ecuador en esa fecha, “el convenio se realizó en el marco de la Ley de Alianzas Público Privadas (APP) y contemplaba una inversión por parte de DP World Investment de 1.200 millones de dólares durante los 50 años de vigencia del contrato”.

¿Cuál fue la reacción de Rafael Correa?

En su cuenta de X, Rafael Correa replicó la publicación de un medio de comunicación ecuatoriano. Sobre esta escribió: “Lo que faltaba. Ahora también somos pederastas. La verdad es que tengo que agradecer a estos (imagen de la cara de un payaso). Me han hecho reír”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!