El puerto de Posorja eleva su apuesta con mayor ampliación de muelle y tecnología

DP World anuncia inversión cercana a los $ 200 millones. Dos grúas, más altas que las del Callao, inyectan eficiencia

El Puerto de Posorja, actualmente se acerca a 1 millón de TEUS (contenedores de 20 pies); la meta es alcanzar los 1,4 millones.

Una de las principales puertas de ingreso y salida de carga comercial se amplía en Ecuador. Respondiendo a la exigente demanda del comercio mundial, más de 350 trabajadores trabajan contra viento y marea en la ampliación del muelle del puerto de Posorja, bajo un plan mucho más ambicioso que el inicial: la infraestructura actual de 467,5 metros pasará a tener una longitud total de 800 metros para poder atender simultáneamente hasta dos grandes buques Post-Panamax, 100 metros más que lo proyectado a inicios de año.

La obra empezó en enero con una inversión estimada en $140 millones, con el fin de fortalecer la capacidad portuaria del país y su conexión con mercados globales. Con este ajuste del proyecto, se espera invertir $40 millones más, dijo Carlos Merino, CEO de la empresa dubaití en Ecuador y Perú. La primera fase (los 700 metros inicialmente proyectados) entrará en operación en abril del próximo año; mientras que la segunda, los 100 metros adicionales, anunciados ayer, se prevén para diciembre de 2026.

El avance de la primera etapa del muelle es del 70% y comprende 194 pilotes que sostienen la estructura que permitirá a DP World ampliar su capacidad de carga. Actualmente se acerca a 1 millón de TEUS (contenedores de 20 pies); la meta es alcanzar los 1,4 millones.

Los buques Post-Panamax que empezarán a arribar de forma simultánea el próximo año tienen una capacidad de carga de 21.000 TEUS. Recibir dos a la vez, dice Fernando Valdivieso, director de Operaciones e Ingeniería de la firma, “será como llenar con carga hasta 5 veces el estadio de Barcelona de Guayaquil”.

Inversión en otras áreas

Este proyecto ha implicado también invertir en otras áreas, como la ampliación del patio de contenedores o la adquisición de equipos. En septiembre de este año, al país arribaron dos nuevas grúas (capaces de levantar hasta dos contenedores a la vez) que empezarán a operar en enero próximo. Tienen 51 metros de alto, dos metros más altas que las que funcionan en el Callao (Perú).

Las grúas tienen 51 metros de alto, dos metros más altas que las que funcionan en el Callao (Perú). CHRISTIAN VINUEZA/ Expreso

Gran parte de la apuesta del sector portuario se debe a la dinámica que en estos años ha venido teniendo la exportación no petroleras en el país (con un crecimiento del 9,2% hasta septiembre de este año, según el Banco Central del Ecuador).

Eso, dice Merino, ha venido de la mano de la oferta de productos tradicionales como el camarón, cacao o banano, pero también de los no tradicionales.

“Son volúmenes menores todavía pero con alto crecimiento, como la pitahaya. Y hay otros que se espera sean un boom en algunos años, como la minería. Si bien ya se está exportando producto minero sobre todo por Puerto Bolívar, aún existe potencial”.

Ecuador, con este y otros proyectos portuarios, se prepara para atender la demanda global de navieras que buscan mejor capacidad de carga y mejores servicios marítimos para los próximos años. Ecuador anualmente mueve 2,3 millones de TEUS, pero aún está muy por debajo de los 3,3 millones de TEUS que mueve Perú, que acaba de aumentar su oferta con la inauguración de Chancay, uno de los puertos más grandes de la región.

