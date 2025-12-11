El catastro minero de Ecuador se extiende hasta el primer trimestre de 2026

La apertura para la mediana y gran minería se posterga al próximo año

Actividad. Los registros se extienden hasta el I trimestre de 2026.

El catastro minero para mediana y gran minería abrirá recién en 2026, según confirmó el viceministro de Minas, Javier Subía, durante el XX Encuentro Anual de Minería. Esta decisión responde a la estrategia del Gobierno de realizar una apertura progresiva tras más de siete años de cierre, priorizando el cuidado ambiental después de la fusión ministerial entre Energía y Minas con Ambiente en septiembre pasado.

El cronograma original anunciado en julio establecía que el catastro estaría completamente abierto para todos los regímenes hasta finales de 2025. Sin embargo, la nueva planificación extiende hasta el primer trimestre de 2026 la habilitación para concesiones de mediana y gran minería, las que mayor inversión y empleo pueden generar.

La reapertura comenzó en julio con pequeña minería no metálica, y hubo más de 300 peticiones recibidas entre julio y noviembre. Todas están siendo procesadas tras el acuerdo ministerial 023 de la ministra Inés Manzano. Este subsector incluye actividades extractivas de calizas, materiales para construcción, cemento y cerámicas.

Para el último trimestre de 2025 se espera habilitar concesiones de pequeña minería metálica, completando así la fase preparatoria antes de abrir el catastro para los proyectos de mayor envergadura. El viceministro explicó que este proceso gradual permite al Estado depurar las más de 8.000 concesiones existentes y establecer controles más rigurosos.

Tasa minera

Subía también confirmó que ya iniciaron procesos coactivos contra empresas que no pagaron la tasa de fiscalización minera establecida por la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) en junio pasado. Los efectos reales de esta recaudación se conocerán en enero de 2026, tras concluir el segundo período de pago en diciembre.

La tasa busca recaudar entre $220 millones y $229 millones anuales para fortalecer las actividades de control y fiscalización. Se calcula como un porcentaje del Salario Básico Unificado por hectárea concesionada, variando entre 3% y 100% según el tipo de minería y fase del proyecto.

El sector minero mostró cifras robustas en 2024, con exportaciones de $2.880 millones. Fruta del Norte aportó $1.108 millones, Mirador $1.159 millones y la pequeña minería $613 millones. El cobre y sus concentrados representaron 73,86% del total exportado, con $1.195 millones y 485.000 toneladas métricas.

Para 2025, el Ministerio de Ambiente y Energía proyecta exportaciones mineras por $3.580 millones, cifra que podría crecer hasta $6.761 millones en 2036. En términos de recaudación tributaria, se estima recaudar $949 millones en 2025, monto que crecería hasta $1.408 millones en 2032.

El sector también generó $1.213 millones en recaudación tributaria durante 2024, divididos en $307,14 millones por impuestos sectoriales específicos y $906,6 millones por impuestos generales.

La apertura completa del catastro en 2026 coincidirá con la entrada en operación de nuevas minas industriales como Curipamba-El Domo en Bolívar, y potencialmente La Plata en Cotopaxi, duplicando la capacidad productiva actual del país. El viceministro estableció como meta duplicar la superficie concesionada de 1,6 millones a 3,2 millones de hectáreas.

