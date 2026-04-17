Macará sorprende a Tigre en Argentina y pelea por el liderato del Grupo A de Copa Sudamericana 2026

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

Macará protagonizó una de las sorpresas de la jornada al vencer 1-0 a Tigre en condición de visitante, por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026.

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El resultado no solo significó tres puntos de oro, sino que mete al conjunto ambateño en la lucha directa por el liderato y por la clasificación a los octavos de final, instancia a la que solo pasará el primero de cada grupo.

Macará logra un triunfo histórico en Argentina



El compromiso se disputó en el estadio José Dellagiovanna, en Buenos Aires, donde el Ídolo Ambateño mostró orden táctico y efectividad.

Federico Paz marcó el gol del triunfo de Macará.Internet

El único tanto del compromiso llegó gracias al delantero Federico Paz, quien definió colocado y con precisión tras una gran jugada individual del volante Matías Miranda.

Miranda inició la acción desde su propio campo, avanzó varios metros y, al llegar al borde del área rival, asistió a Paz, que resolvió con un remate colocado imposible al minuto 54 para el arquero Felipe Zenobio.

¡SORPRESA EN VICTORIA!



El gol de MACARÁ y la furia de los hinchas de Tigre 👀



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Tigre presionó pero no encontró el empate

Tigre intentó reaccionar con centros y remates de media distancia, pero se encontró con la sólida actuación del portero Rodrigo Rodríguez, quien respondió con seguridad para mantener el arco en cero.

Macará se ilusiona con la clasificación a octavos

El equipo dirigido por Guillermo Sanguinetti alcanza así cuatro puntos y se ubica en la segunda posición del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026, igualado con América de Cali, que lidera por mejor diferencia de gol.

En la próxima jornada de la competencia, prevista para el 30 de abril de 2026, Macará visitará a Alianza Atlético, que suma apenas un punto. El cuadro ecuatoriano buscará mantener el impulso y consolidarse como protagonista del torneo continental.

Así quedó la tabla del Grupo A