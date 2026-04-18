Andrea Bucaram: "Si hablan de mí, yo como"

Publicado por Ingrid Balseca Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Andrea Bucaram prioriza su rol como comentarista de farándula y a su familia.

Reconoce que su exposición mediática es su sustento, defiende los beneficios de la farándula pese a las críticas y establece límites claros.

También opina sobre polémicas del medio, respalda a Dalia Bucaram Pazmiño y cuestiona ataques contra Virginia Limongi.

La excantante Andrea Bucaram ya superó las cuatro décadas: tiene 42 años bien vividos. Actualmente atraviesa una etapa de transición y crecimiento. Dejó la música y ahora es comentarista de farándula, está al frente de un segmento en Radio Fuego.

Antes formó parte de espacios como Sale de aquí, en Canal Uno, El calentado y La universidad de la farándula.

En el ámbito personal, su hija mayor, Anahí, alcanzará la mayoría de edad el próximo año, mientras que la menor, Aitana, tiene cinco años.

¿Por qué está en una etapa de transición?

Antes justificaba mi comportamiento impulsivo por la juventud, pero ya estoy en una etapa más reflexiva, de empatía. Aunque siempre seré confrontativa cuando se meten con la familia. Trato de perder muchas guerras y ganar la más importante, que es la tranquilidad.

¿Ya la música dejó de interesarle?

La música requiere de inversión en todos los sentidos: monetario y de tiempo. El arte merece respeto. Creo que le puse un punto final. Tal vez el baile lo retome en algún momento. Danzar es mi vida, mi pasión. Llevo cinco años sin bailar. Quisiera volver a tener mi academia y dar clases. Luego de la muerte de mi padre (Adolfo), muchas situaciones cambiaron. En estos tiempos, con tanta información digital, a los hijos hay que darles calidad y cantidad de tiempo.

Ahora prefiere los líos de la farándula...

Siempre he estado metida en la farándula, de alguna manera. Que la gente me conozca, me quiera o me pida una foto se lo debo a la farándula, y he comido gracias a ella. Lo digo abiertamente, pocos lo admiten. Si hablan de mí, yo como (risas). No me enojo, digan lo que digan. Sé que son más los beneficios. Aunque tengo límites: no meterse con la familia e hijos. Me han dicho ignorante, que me encanta el show y hasta que persigo a los hombres.

"Aprendí a soltar"

Su hija mayor, al parecer, heredó su carácter porque no se queda callada.

Los Bucaram somos así. Defendemos lo que creemos. Ella defendió a la hija de Carolina Jaume, Rafaella Pimentel. Por ahí se peleó con Arianna Mejía, quien hablaba muchas cosas feas, pero sé que detrás de ella había gente dándole información.

¿Usted le ha pedido que se mantenga al margen de esos dimes y diretes?

Ya se lo he dicho. Todos hemos sido jóvenes y hemos cometido el error de no escuchar a nuestros padres. Sé que nos lo dicen por nuestro bien, para protegernos. Tienen la sabiduría del tiempo y la vida. Los hijos no escuchan, aprendí a soltar. Estaré con ella siempre, en sus levantadas y caídas. No me atormento. Quiere estudiar Ciencias Políticas o Medicina. En la sangre lleva la política.

¿Andrea le dio muchos dolores de cabeza a su padre?

Tal vez el dolor de cabeza de ser artista, a veces no pedir permiso. Siempre traté de que esté orgulloso de mí. Muchos pensarán que porque soy Bucaram todas las puertas se me han abierto, no es así. Me costó ganarme a la gente. Tuve la fortuna de despedirme de él (hace 10 años). Su ausencia me dejó un vacío enorme. Debí crecer más rápido, me hice más independiente, me convertí en mi lugar seguro. Hasta el día de hoy lloro por mi papá, nunca dejaré de hacerlo. En ese camino me encontré.

Hablando de padres e hijos, Dalia Bucaram Pazmiño aspira a ser Miss Universo Ecuador.

Es la hija de Dalo Bucaram. Me parece hermoso. Dalia tiene las cualidades para llegar a ser Miss Universo Ecuador. No solo es bonita, además conocerá más de la vida, del país. Es una chica bendecida, es una reina, pero puede que no lo sepa. Representar a un país es tener una responsabilidad social.

"Las críticas nos hacen una mejor versión"

Las críticas le lloverán…

Creo que debemos agradecer a los adversarios y a las críticas, porque nos hacen una mejor versión. Que use todo a su favor. Ella seguirá creciendo. Si llega a ser Miss Universo Ecuador, me vuelvo loca de la emoción.

A usted le dicen que persigue a los hombres. ¿Es cierto?

(Risas) No a todos. He sido tóxica, celosa... Dentro de mí hay muchas mujeres, decido quién quiero ser. Cuando tocan a mis hijas, me vuelvo placera. Ahora estoy soltera, sin nadie. Le he pedido a Dios no el hombre que yo quiera, sino el hombre que Él crea que necesito. Tomé malas decisiones, hay que hacerse cargo de aquello. Mis errores son míos, de nadie más. Estoy ligada, no más hijos. Solo que me enamore y él me pida hacer un tratamiento, entonces lo haría.

Su exnovio, Carlos José Matamoros, va por el quinto matrimonio. Ya nadie le cree.

Carlos José es un promotor de talentos. Todas sus exparejas han logrado muchos beneficios: son modelos, influencers… Se dan a conocer de alguna u otra manera.

¿Cuál fue el beneficio de su última esposa, Diana Carrera?

Nadie sabe, puede ser influencer. Es una buena mujer.

¿Le cree a Krystel Chuchuca, quien atraviesa un problema muy delicado con su expareja, Carlos Páez?

Es muy delicado opinar en ese caso porque hay una menor que está expuesta. No sé qué creer, no sé qué pensar. Se está manejando el caso de una forma muy mediática, desde la farándula. Es terrorífico.

Su archienemiga, Verónica Saltos, se le ocurrió meter la cuchara en ese caso.

En este momento veo a Verónica y me da lástima. No le importa lo que sea que tenga que hacer por protagonizar, por ser tomada en cuenta. Se volvió un títere, la veo en otro mundo y muy desubicada. Su peor enemiga es ella misma. Agrede a cualquiera y se mete en algo que no le corresponde. La hace quedar mal a Krystel.

Durante esta semana, Alejandra Jaramillo se quejó por una nota editada en Los Hackers en la que habló de forma favorable de Virginia Limongi ¿Qué opina?

Tienen una guerra en contra de Virginia Limongi, es obvio, la gente se da cuenta. Con el respeto que le tengo a Lazito, se ve que lo manipulan, no sé quién. Hace días dijo algo que no venía al caso: que Valeria Gutiérrez era la elegida para En contacto y no Virginia Limongi. ¿A quién le interesa? Lo que es para ti es para ti, así es el destino. Virginia lo hizo muy bien, llenó el vacío que dejó Alejandra. Podemos tener desacuerdos entre colegas, pero mantengamos el respeto por lo laboral. Meterse con la comida de la gente es delicado, no se vale.

¿A qué se refiere?

Decir que a Virginia no le correspondía estar en En contacto, que no le correspondía estar en MasterChef Celebrity, no está bien. Se meten con su trabajo, le quieren hacer daño, pero no pueden. Se la persigue solo porque no lo apoya en el caso de Sarita Alarcón. Se metió en problemas, hay que tener madurez para asumir y aprender a no ser títeres. Con el cariño que le tengo, le digo que pierde credibilidad, lo manejan. No se puede hacer todo por el trabajo. Hay un límite para el show, los valores no se pueden perder.