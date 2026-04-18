La Real Sociedad, campeona de la Copa del Rey: Así fue la definición final en los penaltis

Publicado por Christian Flores Creado: Actualizado:

La Real Sociedad campeón de la Copa del Rey tras vencer este sábado 18 de abril al Atlético de Madrid en una final vibrante disputada en Sevilla, que se definió en la tanda de penales luego de un empate 2-2.

El gran héroe fue Unai Marrero, quien atajó dos penales decisivos y sostuvo a su equipo en el momento clave. Además, Pablo Marín convirtió el disparo definitivo que selló el título para el conjunto vasco.

La final comenzó con intensidad. Apenas a los 14 segundos, Barrenetxea abrió el marcador para la Real Sociedad, sorprendiendo a la defensa rojiblanca. Sin embargo, el Atlético reaccionó rápidamente y empató a los 18 minutos con un gol del nigeriano Lookman.

Antes del descanso, el equipo donostiarra volvió a tomar ventaja gracias a un penal ejecutado con precisión por Mikel Oyarzabal tras una falta del arquero Musso.

En la segunda mitad, el Atlético de Madrid cambió su postura y asumió el control del partido. Con mayor intensidad ofensiva, logró igualar el marcador en el minuto 83 con un potente remate de Julián Álvarez.

El conjunto madrileño dominó gran parte del segundo tiempo, pero no logró concretar sus oportunidades con claridad, lo que llevó el partido a la prórroga.

Durante el tiempo extra, ambos equipos mostraron desgaste físico, aunque generaron ocasiones. La más clara fue nuevamente de Julián Álvarez, cuyo remate se estrelló en el poste.

El técnico argentino del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, tras caer en la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.EFE

Marrero decide en los penales

En la tanda definitiva, la Real Sociedad fue más efectiva. Unai Marrero se convirtió en figura al detener los disparos de Sorloth y Julián Álvarez, inclinando la balanza a favor de los ‘txuri urdin’.

El título representa un nuevo logro para el club vasco, que vuelve a levantar la Copa del Rey tras su última consagración en la edición 2019-2020.