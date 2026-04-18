Lluvias en Guayaquil: estos son los sectores afectados la tarde de este sábado

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Los puntos claves Guayaquil pasó de una mañana con calor extremo y bochorno a una tarde con lluvias en varios sectores de la ciudad.

Las precipitaciones de esta tarde generaron calles mojadas y acumulación de agua en distintos puntos de la urbe.

Las lluvias fueron confirmadas por sistemas de videovigilancia y reportes oficiales en zonas del centro, norte y sur de Guayaquil.

El pronóstico meteorológico para este sábado 18 de abril en Guayaquil se cumplió con un escenario de fuerte calor en la mañana y la llegada de lluvias en la tarde, que marcaron un cambio notable en las condiciones climáticas de la ciudad.

Durante las primeras horas del día, la ciudad registró altas temperaturas, con sensación térmica elevada debido a la humedad. El cielo se mantuvo parcialmente nublado, pero sin precipitaciones, lo que reforzó la percepción de un calor intenso e insoportable para muchos ciudadanos.

Personas se movilizan bajo la lluvia que sorprendió a la ciudad en horas de la tarde.Carlos Klínger

Lluvias en distintos sectores de la ciudad

Sin embargo, pasadas las 17:00 de este sábado 18 de abril, el panorama cambió y comenzaron a registrarse lluvias en distintos puntos de la ciudad, como la vía a la costa, ciudadelas del norte como La Alborada y Sauces, así como sectores del sur de Guayaquil. La situación también fue confirmada a través de sistemas de videovigilancia de Segura EP, donde se observaron calzadas mojadas en puntos como la av. Machala y Manabí, el puente de la A, la av. 25 de Julio, y la intersección de la av. Quito y San Martín.

Acumulación de agua en el sur de la ciudad

La coordinación Zonal 8 del ECU 911 también reportó, mediante imágenes, acumulación de agua por lluvia en la av. Ernesto Albán y Las Malvinas, en el sur de la ciudad, evidenciando encharcamientos en la calzada debido a la intensidad de las precipitaciones.

Reacción ciudadana entre alivio y preocupación

El cambio repentino de clima tomó por sorpresa a quienes se encontraban en exteriores durante la tarde.Carlos Klínger

Pese a las complicaciones en la movilidad en algunos sectores, las lluvias fueron bien recibidas por varios guayaquileños, que valoraron el alivio tras el calor. “Al fin llueve, ya era hora de que caigan unas cuantas gotas para refrescarnos un poco. El clima en Guayaquil ha estado insoportable. Ojalá dure por varias horas esta lluvia, pero ojalá y que las zonas que siempre se inundan no lo hagan. Pobre Sauces, no quiero ni imaginar cómo se pondrá si el nivel de la lluvia aumenta”, señaló Rosa Quevedo, residente de Álamos Norte.

En la misma línea, Olma María Romero, habitante de la décima etapa de La Alborada, coincidió en el alivio térmico, aunque expresó su preocupación por el tráfico. “Con dos gotas Guayaquil se atasca. En algunos puntos de la ciudad ya se está percibiendo eso. Nada es perfecto”, comentó.

En algunos puntos de la ciudad, los niños y adolescentes han aprovechado la lluvia para salir a la calle y jugar. "He permitido que lo hagan, los chicos llevan semanas sintiendo calor, dentro y fuera de casa. Si hoy llueve que aprovechen. De seguro en unos días se vendrá otra ola de calor y no habrá forma de sentir alivio. No ahora que los cortes de energía han vuelto a sorprendernos", señaló Claudia Ortiz, residente del sur de la ciudad.