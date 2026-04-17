Nueva alerta del Inamhi por altas temperaturas en la Costa hasta el 20 abril

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Este 17 de abril de 2026, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé un escenario climático contrastado en Ecuador. Mientras las provincias de Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos experimentarán cielos poco nublados y un calor sofocante, el norte de la región litoral enfrentará precipitaciones, lo que marca una diferencia notable en las condiciones dentro de una misma región.

En contraste con este panorama costero, en la Sierra, la Amazonía y Galápagos predominarán los cielos cubiertos, acompañados de lluvias y lloviznas a lo largo de la jornada, configurando un ambiente más húmedo e inestable en estas zonas del país.

Este comportamiento responde a lo advertido en la alerta meteorológica n.° 27, que anticipa un incremento significativo de las temperaturas en la Costa. Según el informe, los termómetros alcanzarán picos de 35 °C, aunque la sensación térmica podría escalar hasta los 39 °C o 40 °C en los próximos días.

A este escenario se suma un alto nivel de radiación solar. En la franja costera, los índices de radiación UV se ubicarán en un rango de “muy alto” (nivel 9), mientras que en el centro y este del territorio oscilarán entre moderado y alto.

Condiciones del tiempo por regiones

Región Costa : Hacia el sur se espera un cielo poco nuboso con lluvias aisladas en Guayaquil y Santa Rosa. Al norte, en Esmeraldas, Santo Domingo y Quevedo, predominará la nubosidad con precipitaciones. Las temperaturas fluctuarán entre los 23 °C y 33 °C, bajo una radiación UV extrema.

: Hacia el sur se espera un cielo poco nuboso con lluvias aisladas en Guayaquil y Santa Rosa. Al norte, en Esmeraldas, Santo Domingo y Quevedo, predominará la nubosidad con precipitaciones. Las temperaturas fluctuarán entre los 23 °C y 33 °C, bajo una radiación UV extrema. Región Sierra : El cielo variará de parcialmente nuboso a muy nublado. Ciudades como Quito, Cuenca, Ambato y Loja registrarán lluvias durante la tarde y noche. El termómetro marcará mínimas de 9 °C y máximas de 21 °C.

: El cielo variará de parcialmente nuboso a muy nublado. Ciudades como Quito, Cuenca, Ambato y Loja registrarán lluvias durante la tarde y noche. El termómetro marcará mínimas de 9 °C y máximas de 21 °C. Región Amazónica : En localidades como Nueva Loja, El Tena y Macas se anticipan cielos nublados y lluvias constantes. La temperatura oscilará entre los 20 °C y 28 °C.

: En localidades como Nueva Loja, El Tena y Macas se anticipan cielos nublados y lluvias constantes. La temperatura oscilará entre los 20 °C y 28 °C. Región Insular: Se prevé un clima nublado con lluvia en Isabela, San Cristóbal y Santa Cruz. La máxima alcanzará los 31 °C con radiación moderada.

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Precaución ante el evento climático

El incremento súbito de la temperatura y la radiación exige una respuesta responsable por parte de la ciudadanía. No se trata solo de una percepción térmica elevada, sino de un fenómeno meteorológico que puede comprometer la salud si no se toman los recaudos necesarios.

La hidratación constante y la protección de la piel son medidas imperativas hasta el 20 de abril, fecha en que se estima que la advertencia n.° 27 pierda vigencia. Ignorar estas señales climáticas incrementa los riesgos de golpes de calor y afecciones cutáneas graves.