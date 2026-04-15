Temperaturas extremas en Ecuador: así será el clima el 15 de abril de 2026

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Los puntos claves Ecuador vive una jornada de temperaturas extremas e inestabilidad, con calor intenso en la Costa y lluvias fuertes en varias regiones.

El INAMHI alerta por tormentas eléctricas, ráfagas de viento y precipitaciones intensas que podrían generar afectaciones puntuales.

El periodo más crítico se concentra entre la madrugada y la mañana del 15 de abril, aunque la inestabilidad puede extenderse durante el día.

Ecuador atraviesa este 15 de abriluna jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, con una combinación de calor intenso, alta humedad, lluvias de variada intensidad y tormentas eléctricas, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI).

El panorama no es uniforme en el país: mientras la Costa enfrenta temperaturas elevadas con precipitaciones puntuales, la Sierra y Amazonía registran condiciones más inestables y con mayor acumulación de lluvias.

Costa: calor sofocante y lluvias puntuales

En la región Litoral, el ambiente estará dominado por el calor y la humedad, especialmente en ciudades como Guayaquil.

Temperaturas que pueden acercarse a los 33–35 °C

Sensación térmica elevada por la humedad

Cielos variables entre sol y nubosidad

Lluvias aisladas o chaparrones en horas de la tarde o noche

El INAMHI advierte que en esta región se pueden registrar acumulados de hasta 80 mm de lluvia, lo que podría generar encharcamientos y afectaciones puntuales en zonas urbanas.

Sombrillas, gorras y botellas de agua se convierten en aliados frente al sol intenso en las calles.Miguel Canales

Un día de calor intenso y humedad persistente en Guayaquil

La ciudad registrará temperaturas altas que podrían acercarse a los 33 y 35 °C, especialmente en horas de la tarde. Sin embargo, el factor que más incidirá en la percepción del clima será la humedad, que elevará la sensación térmica y hará que el ambiente se sienta aún más caluroso.

En este contexto, el día se perfila como uno de calor intenso y sensación térmica elevada, típico de la temporada en la Costa.

El pronóstico también contempla un comportamiento cambiante en el cielo, con alternancia entre momentos soleados y presencia de nubosidad.

Este patrón no permitirá una estabilidad total del clima, por lo que podrían registrarse variaciones rápidas en el transcurso del día, especialmente hacia la tarde.

Sierra: lluvias dispersas y tormentas eléctricas

En la región Interandina, el clima se presenta más inestable, con episodios de lluvia en distintos momentos del día.

Lluvias de moderadas a fuertes en algunos sectores

Presencia de tormentas eléctricas

Acumulados de hasta 40 mm en zonas puntuales

Reducción de visibilidad y posibles complicaciones en vías

Aunque no será una lluvia continua, sí se esperan eventos intensos en cortos periodos.

Amazonía: el mayor impacto del sistema

La región Amazónica será una de las más afectadas por este sistema de inestabilidad.

Lluvias frecuentes durante el día

Tormentas eléctricas asociadas a nubosidad densa

Acumulados de hasta 80 mm

Posibles crecidas de ríos y saturación de suelos

Riesgo de deslizamientos en zonas vulnerables

Guayaquil días atrás soportó calor extremo con sensación térmica de hasta 40°.Miguel Canales

Radiación UV alta a muy alta

Uno de los factores más relevantes de la jornada será la radiación ultravioleta elevada, por lo que la exposición prolongada al sol puede representar un riesgo.

Las autoridades recomiendan precaución durante las horas de mayor intensidad solar, especialmente entre media mañana y primeras horas de la tarde.

En términos generales, Guayaquil vivirá una jornada calurosa, húmeda e inestable, donde el sol dominará gran parte del tiempo, pero con posibilidad de lluvias puntuales hacia el cierre del día.

En paralelo, el INAMHI emitió una alerta de corto plazo por la presencia de lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias zonas del país, lo que refuerza el escenario de inestabilidad atmosférica.