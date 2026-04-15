Temperaturas extremas en Ecuador: así será el clima el 15 de abril de 2026
El INAMHI advierte un día marcado por altas temperaturas, lluvias de variada intensidad y tormentas eléctricas que afectarán sobre todo la Sierra y Amazonía
Los puntos claves
- Ecuador vive una jornada de temperaturas extremas e inestabilidad, con calor intenso en la Costa y lluvias fuertes en varias regiones.
- El INAMHI alerta por tormentas eléctricas, ráfagas de viento y precipitaciones intensas que podrían generar afectaciones puntuales.
- El periodo más crítico se concentra entre la madrugada y la mañana del 15 de abril, aunque la inestabilidad puede extenderse durante el día.
Ecuador atraviesa este 15 de abriluna jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, con una combinación de calor intenso, alta humedad, lluvias de variada intensidad y tormentas eléctricas, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI).
El panorama no es uniforme en el país: mientras la Costa enfrenta temperaturas elevadas con precipitaciones puntuales, la Sierra y Amazonía registran condiciones más inestables y con mayor acumulación de lluvias.
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Costa: calor sofocante y lluvias puntuales
En la región Litoral, el ambiente estará dominado por el calor y la humedad, especialmente en ciudades como Guayaquil.
- Temperaturas que pueden acercarse a los 33–35 °C
- Sensación térmica elevada por la humedad
- Cielos variables entre sol y nubosidad
- Lluvias aisladas o chaparrones en horas de la tarde o noche
El INAMHI advierte que en esta región se pueden registrar acumulados de hasta 80 mm de lluvia, lo que podría generar encharcamientos y afectaciones puntuales en zonas urbanas.
Un día de calor intenso y humedad persistente en Guayaquil
La ciudad registrará temperaturas altas que podrían acercarse a los 33 y 35 °C, especialmente en horas de la tarde. Sin embargo, el factor que más incidirá en la percepción del clima será la humedad, que elevará la sensación térmica y hará que el ambiente se sienta aún más caluroso.
En este contexto, el día se perfila como uno de calor intenso y sensación térmica elevada, típico de la temporada en la Costa.
- El pronóstico también contempla un comportamiento cambiante en el cielo, con alternancia entre momentos soleados y presencia de nubosidad.
Este patrón no permitirá una estabilidad total del clima, por lo que podrían registrarse variaciones rápidas en el transcurso del día, especialmente hacia la tarde.
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PronosticoDelTiempo| Conozca el pronóstico del tiempo para las provincias de #Guayas,#LosRíos, #SantaElena, #Bolívar y #Galápagos correspondiente: Miércoles 15 abril madrugada 16 de abril.@Riesgos_Ec@alcaldiagye@GadQuevedo@ep_segura@ecu911sambo@PrefGuayas@gobersantaelena pic.twitter.com/C34QE6mAc2— INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) April 15, 2026
Sierra: lluvias dispersas y tormentas eléctricas
En la región Interandina, el clima se presenta más inestable, con episodios de lluvia en distintos momentos del día.
- Lluvias de moderadas a fuertes en algunos sectores
- Presencia de tormentas eléctricas
- Acumulados de hasta 40 mm en zonas puntuales
- Reducción de visibilidad y posibles complicaciones en vías
Aunque no será una lluvia continua, sí se esperan eventos intensos en cortos periodos.
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Amazonía: el mayor impacto del sistema
La región Amazónica será una de las más afectadas por este sistema de inestabilidad.
- Lluvias frecuentes durante el día
- Tormentas eléctricas asociadas a nubosidad densa
- Acumulados de hasta 80 mm
- Posibles crecidas de ríos y saturación de suelos
- Riesgo de deslizamientos en zonas vulnerables
Radiación UV alta a muy alta
Uno de los factores más relevantes de la jornada será la radiación ultravioleta elevada, por lo que la exposición prolongada al sol puede representar un riesgo.
Las autoridades recomiendan precaución durante las horas de mayor intensidad solar, especialmente entre media mañana y primeras horas de la tarde.
- En términos generales, Guayaquil vivirá una jornada calurosa, húmeda e inestable, donde el sol dominará gran parte del tiempo, pero con posibilidad de lluvias puntuales hacia el cierre del día.
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En paralelo, el INAMHI emitió una alerta de corto plazo por la presencia de lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias zonas del país, lo que refuerza el escenario de inestabilidad atmosférica.