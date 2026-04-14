Radiación UV extrema impacta la salud de los guayaquileños

Publicado por Gabriel Enrique Cornejo Espinoza Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La radiación solar extrema y la baja humedad intensifican el calor en Guayaquil.

Las altas temperaturas aumentan riesgos como deshidratación, quemaduras y golpes de calor.

Expertos recomiendan evitar el sol en horas pico, hidratarse y usar protección solar.



Guayaquil atraviesa días de calor intenso que han elevado la sensación térmica por encima de lo habitual, generando preocupación en la ciudadanía. Aunque para muchos se trata de un fenómeno vinculado al cambio climático, especialistas coinciden en que responde principalmente a factores locales como la alta radiación solar, la baja humedad y la escasa nubosidad, que potencian el impacto del sol sobre la ciudad.

Guayaquil enfrenta ola de calor extrema: radiación y riesgos aumentan

“El problema fundamental que estamos enfrentando no es solo el calor, sino la radiación solar, que en estos días alcanza niveles altos por la baja humedad y una atmósfera más limpia”, explicó el oceanógrafo Franklin Ormaza, docente e investigador de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), al detallar que estas condiciones permiten una mayor penetración de energía solar hacia la superficie .

Cuando no hay vapor de agua suficiente en la atmósfera, que es el principal elemento que absorbe la energía solar, la radiación se siente mucho más fuerte. Franklin Ormaza (Oceanógrafo de la ESPOL)

Según el experto, la reducción del vapor de agua en la atmósfera limita la absorción de energía, lo que intensifica la sensación térmica. A esto se suma la presencia de vientos del sur, que traen aire más seco y limpio, y la falta de nubosidad, factores que coinciden para elevar la radiación en horas críticas del día, especialmente entre las 10:00 y las 15:00.

A nivel urbano, el efecto se amplifica por las superficies de concreto y asfalto, que absorben la radiación y la liberan en forma de calor, incrementando la temperatura en la ciudad incluso después de las horas de mayor exposición solar. Esto explica por qué la sensación térmica se mantiene elevada durante gran parte del día.

Altas temperaturas en Guayaquil: qué está pasando y cómo protegerse

En términos de temperatura, los registros superan los promedios históricos. Para abril, el promedio habitual ronda los 31,8 grados centígrados, pero en los últimos días se han reportado valores superiores a los 32 grados desde horas tempranas, alcanzando incluso picos cercanos a los 40 grados en ciertos momentos del mes .

Desde el ámbito médico, los efectos ya son visibles en la salud de la población. “Hay mayor pérdida de agua a través de la piel, más transpiración y esto puede conllevar desde deshidratación hasta enfermedades como el cáncer de piel”, advirtió Gabriela Crespo Asanza, dermatóloga del Hospital de Los Ceibos, quien ha registrado un incremento de afecciones cutáneas como dermatitis, manchas, acné y quemaduras solares .

A este análisis se suma María Elena Vera Gordillo, dermatóloga y docente de la Universidad Ecotec, quien explica que no se debe confundir el calor con la radiación ultravioleta. “El calor es la radiación infrarroja que sentimos, pero el índice UV mide la radiación invisible y dañina, que puede ser alta incluso en días no tan calurosos”, señala. Entre los efectos más frecuentes menciona irritaciones, deshidratación cutánea, erupciones, infecciones por hongos y un mayor riesgo de daño celular por exposición prolongada .

Por su parte, el médico general Romario Riera advierte que los impactos no solo son dermatológicos. “Las olas de calor generan deshidratación, insolación y complicaciones en personas con hipertensión, obesidad o problemas cardíacos, incluso pudiendo derivar en eventos graves como infartos o accidentes cerebrovasculares”, explicó, enfatizando la vulnerabilidad de ciertos grupos poblacionales .

Especialistas recomiendan evitar la exposición solar en horas críticas, mantenerse hidratado y reforzar medidas de protección ante niveles extremos de radiación.Gabriel Cornejo

Expertos advierten riesgos en el ambiente

En el ámbito ambiental y productivo, las altas temperaturas también generan consecuencias. El incremento de la evapotranspiración afecta a los cultivos, mientras que los alimentos se descomponen con mayor rapidez si no se conservan adecuadamente. “Las plantas también se deshidratan, igual que los seres humanos”, puntualizó Ormaza, al referirse al impacto del calor en el entorno .

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La situación también exige cambios en los hábitos cotidianos. Los especialistas recomiendan evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor radiación, utilizar ropa ligera y de colores claros, sombreros de ala ancha, gafas con protección UV y protector solar reaplicado cada tres o cuatro horas. Asimismo, es fundamental mantener una hidratación constante, preferiblemente con líquidos que contengan electrolitos.

El uso de protector solar no es opcional en estas circunstancias, debe aplicarse correctamente y reaplicarse cada tres horas, porque su efecto disminuye con la exposición prolongada al sol. Gabriela Crespo Asanza (Dermatóloga)

Entre los errores más comunes que se observan en la población están la falta de hidratación adecuada, la exposición prolongada al sol sin protección, el uso de ropa inadecuada o el no reaplicar el bloqueador solar. También se advierte sobre la importancia de no mantener la piel húmeda por largos periodos y de evitar productos que obstruyan la transpiración de la piel .

¿Cuánto tiempo durará?

Aunque este episodio de calor podría extenderse durante varios días más, los expertos coinciden en que se trata de un fenómeno temporal asociado a condiciones específicas de la atmósfera. Sin embargo, su recurrencia plantea un desafío creciente para la salud pública y la adaptación de la ciudadanía frente a un clima cada vez más exigente.

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La radiación solar extrema y la baja humedad intensifican el calor en Guayaquil. Las altas temperaturas aumentan riesgos como deshidratación, quemaduras y golpes de calor. Expertos recomiendan evitar el sol en horas pico, hidratarse y usar protección solar.

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