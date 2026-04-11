Lo que San Salvador cambió y Guayaquil aún no logra

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El modelo de transformación del Centro Histórico de San Salvador, impulsado por Nayib Bukele, reabre el debate sobre el futuro del centro de Guayaquil.

Aunque la intervención en San Salvador incluyó recuperación de espacios, peatonalización y ordenamiento del comercio informal, expertos advierten que no se puede copiar en Guayaquil de forma literal.

Para Guayaquil, expertos proponen adaptar medidas como eliminar parqueaderos en la avenida 9 de Octubre, reactivar edificios con uso mixto y mejorar seguridad e iluminación.

El reto en Guayaquil, coinciden los expertos, es construir un modelo propio que devuelva vida al centro más allá del horario laboral.

“Cuadra por cuadra… tardará un poco, pero quedará hermoso”. Con esa frase, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, resumió el mensaje que difundió el pasado 26 de marzo: un video que muestra el antes y el después del Centro Histórico de San Salvador. Calles despejadas, monumentos visibles y una narrativa clara de transformación.

La intervención en el centro salvadoreño no fue únicamente urbanística. Incluyó la recuperación de espacios públicos, restauración de edificios patrimoniales, ampliación de aceras y modernización de infraestructura, como cableado subterráneo e iluminación LED, según el medio Infobae.

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Sin embargo, el cambio más decisivo ocurrió en el uso del espacio. El modelo implicó despejar calles ocupadas durante décadas por comercio informal. El retiro de miles de vendedores ambulantes permitió liberar plazas y corredores peatonales, informan reseñas de medios salvadoreños.

¿Es replicable el modelo de San Salvador en Guayaquil?

Entre especialistas consultados por EXPRESO hay coincidencias de criterios, pero también matices. Para el urbanista y catedrático Felipe Espinoza, el punto de partida no debe ser copiar ese modelo, sino reinterpretarlo con la identidad porteña.

El experto indicó que, desde su concepción, la avenida 9 de Octubre mantiene un valor agregado histórico. Sin embargo, su configuración actual responde a una lógica del pasado.

“La hicieron ancha para los desfiles. Pero era en el pasado. Esa era su tendencia porque, evidentemente, la ciudad era más pequeña. La gente acudía a los parques. Hoy se ha cambiado completamente toda esa modalidad; había otros patrones de consumo del espacio”, expuso.

Devolver el espacio al peatón en la avenida 9 de Octubre

Explicó que el primer paso es devolver el espacio al peatón y planteó una medida concreta. “El primer elemento básico de la habitabilidad que debe regresar al centro es la eliminación de parqueaderos en la avenida 9 de Octubre”, expresó.

Esa transformación, explicó, debe ir acompañada de un cambio en el uso del suelo y la rehabilitación de inmuebles desocupados. “Vale la pena meter en esos espacios vivienda para estudiantes, jóvenes profesionales y darles uso mixto”, sostuvo.

La combinación de vivienda, comercio y ocio -dijo- permitiría reactivar la zona más allá del horario laboral.

Espinoza va más allá y plantea una intervención con identidad propia. “¿Qué vamos a colocar ahí adentro una vez que la peatonalicemos? Vamos a tener cafeterías, lugares de esparcimiento”, propuso.

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Incluso sugirió incorporar elementos escenográficos: fuentes de agua, iluminación y referencias históricas que construyan una nueva narrativa urbana. “Imagínese si la gente regresa a la 9 de Octubre haciendo arte. Sería un espectáculo”, reflexionó.

El experto refirió que ese tipo de ocupación del espacio -formal y constante- es lo que permitió, en San Salvador, desplazar progresivamente al comercio informal.

El urbanista resume su propuesta en tres ejes: habitabilidad, seguridad e incentivos.

“El punto dos es tener una vigilancia inteligente, con cámaras y tecnología. Y el tercero, incentivos: reducir impuestos a quienes inviertan en la zona”, explicó, al plantear un modelo de urbanismo “de bajo costo, pero de alto impacto”, con participación privada.

Integrar espacios ya existentes en el centro de Guayaquil

Desde otra perspectiva, Natalie Wong, decana de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UEES, coincidió con Espinoza en que el modelo de San Salvador no puede replicarse de forma literal.

“Puede ser replicable, o algo similar, obviamente aterrizado a nuestra realidad”, señaló. Para ella, el error sería intentar importar un proyecto sin considerar las dinámicas locales.

En lugar de intervenir una sola gran zona, Wong propuso articular los espacios ya existentes. “Tenemos el sector de la Catedral Metropolitana de Guayaquil, el Parque Seminario y el Parque Centenario. Son puntos que pueden ser mejorados e integrados”, explicó.

Natalie Wong plantea integrar puntos icónicos del centro de Guayaquil como la Catedral de Guayaquil y el parque Seminario.FREDDY RODRÍGUEZ

Para lograrlo, insistió en intervenciones básicas pero sostenidas. “El tema de la inseguridad (…) podría mejorar mucho con la rehabilitación de los espacios públicos: soportales, aceras, iluminación”, expuso.

Dar vida al centro de Guayaquil después de las 6 de la tarde: ¿cómo lograrlo?

Otro de los problemas, advirtió, es la falta de actividad fuera del horario laboral. “A las 6 de la tarde el centro se apaga”, dijo. Por eso plantea incorporar usos que mantengan vida nocturna: “restaurantes, cafés, que la gente pueda asistir sin problemas (…) hacer calles peatonales con planificación integral”.

Wong también apuntó a una deuda estructural en movilidad. Señaló que es clave integrar sistemas como la Metrovía, el transporte privado y las ciclovías, un proyecto que quedó inconcluso.

Ambos especialistas coincidieron en que el cambio no será inmediato. “La planificación no es de uno o dos años”, subrayó Wong, quien insistió en la necesidad de continuidad entre administraciones.

Para la ciudadanía, la deuda pendiente de las últimas gestiones municipales ha sido la reactivación del centro. “Las calles siguen sucias, con cables tirados en las aceras, inseguridad y desorden. ¿Cuánto tiempo pasará para que esto cambie?”, cuestionó Andrea Barrera, habitante del barrio del Astillero.