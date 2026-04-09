De colegio a parqueadero municipal: la realidad del edificio que albergó al Ana Paredes en Guayaquil

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El colegio Ana Paredes de Alfaro funcionó durante décadas en un edificio, catalogado como patrimonial, ubicado en las calles Sucre y Chimborazo, centro de Guayaquil.

En el 2016, el colegio se movió de sede hacia el sur de la ciudad y el edificio quedó abandonado durante años.

En el 2023, el Municipio de Guayaquil anunció una intervención al edificio, con levantamiento de información y limpieza del área, aunque el inmueble siguió abandonado.

En abril del 2026, el Municipio de Guayaquil ha permitido a agentes metropolitanos a guardar sus motocicletas en el patio del edificio.

En la intersección de las calles Sucre y Chimborazo, en el centro de Guayaquil, se impone el edificio patrimonial que albergó al colegio Ana Paredes de Alfaro durante décadas. La institución dejó de funcionar en el sitio en el año 2016 y se movió a otro predio en el sur de la ciudad.

Desde esa época, el edificio quedó en total abandono, en medio de cruces entre el Ministerio de Educación y el Municipio de Guayaquil por su administración.

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Los soportales del inmueble eran utilizados como letrina, lo que generaba olores nauseabundos. Asimismo, allí pernoctaban personas sin hogar y consumidores de droga.

Delincuentes también se sustrajeron varios objetos de la fachada del inmueble, así como partes de los ventanales. Durante años, ciudadanos evitaban cruzar por el sitio, sobre todo en las noches, por temor a ser víctimas de asaltos ante la falta de iluminación.

Municipio de Guayaquil anunció una intervención en el edificio del colegio Ana Paredes en el 2023

En agosto del 2023, el Municipio de Guayaquil, bajo la administración de Aquiles Álvarez, anunció una intervención en el edificio. En esa época, diversas direcciones fueron enviadas para realizar levantamiento de información y limpieza del sitio.

No obstante, pese al anuncio de intervención del Cabildo porteño, el edificio patrimonial continuó en abandono: su fachada permanecía sucia, con malos olores y en sus exteriores pernoctaban personas.

Edificio del colegio Ana Paredes: Agentes de Control Metropolitano lo usarán como parqueadero

La mañana de este jueves 9 de abril, un equipo de EXPRESO llegó hasta los exteriores del edificio. Cerca de las 11:30, el carril contiguo a la acera del inmueble estaba bloqueado con conos de color naranja, tanto en Sucre como en Chimborazo.

Las puertas del edificio estaban abiertas y en el interior, un grupo de aspirantes al Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano estaban agrupados en el centro del patio.

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Uno de los agentes metropolitanos que custodiaba el edificio señaló que el lunes 6 de abril comenzó una intervención temporal en el sitio, con labores de limpieza y de retiro de objetos vetustos y dañados.

Asimismo, en el patio estaban parqueadas siete motocicletas, mientras en varias aulas se observaron restos de puertas de madera y metal con polvo, arrimados junto a las paredes. La fachada del edificio ha sido pintada -aunque hay un grafiti- y ya no se perciben los malos olores.

Hay puertas en mal estado arrimadas en el edificio que albergó al colegio Ana Paredes, en el centro de Guayaquil.JOFFRE FLORES

El Departamento de Comunicación del Municipio de Guayaquil confirmó a EXPRESO que se ha permitido parquear las motocicletas de los agentes metropolitanos en el interior del edificio, en forma temporal.

También se espera una respuesta sobre el futuro del edificio, que además del Ana Paredes de Alfaro, también albergó al colegio César Borja Lavayen.