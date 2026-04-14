Inés Manzano prohíbe mantenimientos eléctricos tras fallas en Dos Cerritos

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Gobierno suspende mantenimientos eléctricos tras cortes en Guayaquil y Guayas, abril 2026



Inés Manzano ordena medida luego de fallas en subestación Dos Cerritos que abastece la Costa



Alta demanda y trabajos programados provocaron interrupciones en Daule, Samborondón y Guayaquil





El Gobierno anunció la suspensión inmediata de todo mantenimiento eléctrico programado en las empresas distribuidoras del país, luego de los trabajos previstos en la subestación Dos Cerritos, infraestructura clave para el suministro de energía en Guayaquil, Daule y Samborondón.

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La decisión fue confirmada por la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, en medio de cuestionamientos por los cortes de electricidad registrados en la región Costa, atribuidos a intervenciones técnicas en el sistema de distribución y a la alta demanda generada por la ola de calor.

“Se prohíbe con efecto inmediato todo el mantenimiento programado para todas las compañías distribuidoras de electricidad del país”, afirmó la ministra, al explicar la medida adoptada para frenar nuevas interrupciones del servicio.

Este comunicado se emitió pocas horas después de que la ministra, en una entrevista en Un Café con JJ, anunciara que se ejecutarían nuevos cortes de electricidad en Daule debido a trabajos de mantenimiento en la subestación eléctrica Dos Cerritos.

La funcionaria precisó que las interrupciones del servicio estaban previstas para dos domingos adicionales, en el horario de 05:00 a 08:00, como parte de labores técnicas consideradas necesarias para garantizar la estabilidad del sistema.

La subestación Dos Cerritos, ubicada en el cantón Daule, es uno de los principales nodos del sistema eléctrico de Guayas. Desde esta instalación se abastece a amplios sectores del norte de Guayaquil y a cantones vecinos, lo que la convierte en un punto sensible ante picos de consumo y fallas técnicas.

La zona de La Puntilla también ha sido afectada por los cortes.CORTESÍA

Trabajos previstos y falta de información previa

Días antes del anuncio, las autoridades habían informado que Dos Cerritos requería intervenciones adicionales durante dos domingos, con el objetivo de reducir la sobrecarga en transformadores y equipos de distribución. No obstante, la limitada comunicación previa sobre estos trabajos generó malestar entre los usuarios afectados.

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Según lo señalado por la ministra, los problemas recientes no responden a un déficit de generación eléctrica, sino a limitaciones y fallas en la red de distribución, que opera al límite durante períodos de consumo elevado.

Incertidumbre sobre la reprogramación

Hasta el momento, no se ha detallado si los trabajos considerados urgentes serán reprogramados bajo un nuevo esquema de control, ni cuánto tiempo se mantendrá la suspensión anunciada.