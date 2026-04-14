Ecuador invierte $ 78 millones para frenar cortes de luz y reforzar el sistema eléctrico

Publicado por Lisbeth Zumba Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El Gobierno asegura que los cortes de luz en Ecuador no se deben a falta de energía, sino a fallas en distribución y transmisión.

La ministra Inés Manzano anunció una inversión de $78 millones, nuevas subestaciones y equipos.

La promesa es evitar más interrupciones y estabilizar el servicio eléctrico.

Los recientes cortes de electricidad responden únicamente a problemas de distribución y transmisión eléctrica, y no a generación. Así lo aclaró este 14 de abril de 2026 la ministra de Energía, Inés Manzano, quien salió al paso de las críticas por la inesperada suspensión del servicio en varios sectores, apenas unos días después de que el Gobierno descartara el regreso de apagones.

Inversión para mejorar el sistema eléctrico

“Los trabajos que estamos haciendo no se habían hecho antes. No ha habido inversión ni proyectos en CNEL en, al menos, dos periodos presidenciales anteriores”, dijo la funcionaria en Radio Centro.

Manzano sostuvo que para este año el Estado está invirtiendo $78 millones para subsanar estos problemas.

“¿Cuáles son los resultados? Han comenzado a llegar los equipos, las aplicaciones y todo lo que hemos invertido desde el año 2025, y eso debe ponerse al servicio de la mejora del sistema eléctrico en distribución y transmisión. No se trata de generación, que quede claro. No hay racionamientos eléctricos”, reiteró.

Cortes por trabajos y alta demanda

Manzano puso como ejemplo lo sucedido el pasado domingo. Los cortes ejecutados de 06:00 a 10:00 se debieron a trabajos en la subestación eléctrica Dos Cerritos, que presenta una alta cargabilidad.

“Eso significa que su potencia llega al máximo cuando hay alta demanda, lo cual es normal, porque los ciudadanos pueden usar la energía según sus necesidades, como mantener aires acondicionados encendidos durante la ola de calor. Hemos tenido 78 horas de ola de calor entre enero, febrero, marzo y abril”, explicó.

En otra entrevista radial, Manzano adelantó que los trabajos en esta subestación continuarán por al menos dos domingos más, lo que generará nuevos cortes de luz en varios sectores de la provincia del Guayas. Estos estarán programados de 05:00 a 08:00; no obstante, no especificó a qué sectores afectarían.

Nuevas subestaciones en marcha

El objetivo de los trabajos actuales es mejorar la cargabilidad de estas estaciones y aumentar el voltaje en el norte de la provincia del Guayas, en zonas como Santa Lucía, Pedro Carbo, Isidro Ayora y Samborondón.

“Para este año tenemos tres subestaciones eléctricas adicionales a la de Dos Cerritos, en sectores como Las Esclusas y Las Orquídeas, para evitar variaciones de voltaje, que es lo que más perjudica al sistema eléctrico”, señaló.

Ecuador sin problemas de generación eléctrica

La ministra aseguró que el país no enfrenta actualmente problemas de generación, debido al buen nivel de los embalses.

“El embalse está a 2.138 metros, lo que representa el 61 % de reserva energética útil. Esto es entre 22 y 23 metros por encima de lo que tuvimos en 2024 con el embalse de Mazar, situación que provocó los apagones”, concluyó.

Para algunos expertos energéticos, el Gobierno debería estar trabajando en una solución integral y definitiva para que el país no tenga que depender del clima. Esto es, repotenciando el sistema, tanto en generación como en distribución eléctrica.

El analista José Alvear señala que, para evitar más apagones, las soluciones inmediatas deberían estar atadas, por ahora, a la renta de energía y a la compra de generadores eléctricos, pero con empresas serias. No obstante, aclara que lo clave es pensar en una generación real y sostenible. “El Gobierno podrá decir lo que quiera, pero hay un déficit de 1.500 megavatios que no han podido suplir”.

Sigue siendo un pendiente “abrir las puertas a los privados para que puedan venir con capital fresco y que, en un promedio de cinco años, dejemos de ser un país que renta energía y volvamos a ser un país que la genera, porque esta solución no es inmediata”, concluyó.