Inés Manzano anuncia nuevos cortes de luz en Daule por mantenimiento

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Inés Manzano anunció dos nuevos cortes de luz en Daule por mantenimiento en la subestación Dos Cerritos.

Las interrupciones se realizarán dos domingos, de 05:00 a 08:00, para reducir la carga del sistema.

La ministra atribuyó los apagones a fallas en la distribución y cuestionó a CNEL por falta de comunicación.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, informó este martes 14 de abril de 2026 que se ejecutarán nuevos cortes de electricidad en Daule debido a trabajos de mantenimiento en la subestación eléctrica Dos Cerritos.

La funcionaria precisó que las interrupciones del servicio están previstas para dos domingos adicionales, en el horario de 05:00 a 08:00, como parte de labores técnicas consideradas necesarias para garantizar la estabilidad del sistema.

“Dos Cerritos debe ser intervenida dos veces más, en dos domingos, de cinco a ocho de la mañana. Son trabajos indispensables porque necesitamos reducir la carga en esa estación”, explicó durante una entrevista en el programa Un café con JJ.

Mantenimiento en subestaciones clave del sistema eléctrico

Manzano detalló que estas acciones forman parte de un plan de intervención en infraestructura eléctrica crítica, enfocado en mejorar la distribución del servicio, especialmente en zonas de alta demanda.

En ese contexto, indicó que al menos cuatro subestaciones están siendo intervenidas, entre ellas Dos Cerritos, que abastece de energía a sectores del norte de Guayaquil y a cantones como Samborondón, Santa Lucía y Pedro Carbo.

Cuestionamientos a CNEL por falta de comunicación

La ministra también se refirió a los recientes cortes de energía registrados en varias ciudades, principalmente de la Costa, y aseguró que estos no responden a problemas de generación, sino a fallas en la distribución.

En esa línea, cuestionó a CNEL por la falta de comunicación oportuna hacia los usuarios, en medio de una ola de calor que ha elevado la sensación térmica hasta los 40 grados centígrados en algunas zonas del país.