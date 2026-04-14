CNEL explica causa de cortes de luz en Samborondón este 14 de abril

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) informó, a través de sus canales oficiales, sobre la causa de los cortes de energía registrados en Samborondón este martes 14 de abril de 2026.

Según detalló la entidad, la interrupción del servicio se originó por una falla en el sistema de distribución eléctrica que abastece a este sector.

“Se registra una afectación en el hilo de guarda de la línea de subtransmisión que suministra energía a los usuarios ubicados entre el km 1 y el km 10 de la vía a Samborondón”, precisó la empresa en su comunicado.

Reportes ciudadanos desde la madrugada

Desde la madrugada de este martes 14 de abril de 2026, habitantes de distintos sectores de Samborondón comenzaron a reportar cortes de energía eléctrica a través de redes sociales.

De acuerdo con publicaciones de usuarios en la plataforma X, las interrupciones se registran desde aproximadamente las 01:30, generando malestar entre los residentes de la zona.

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Personal técnico atiende la emergencia

Ante esta situación, CNEL EP indicó que desplegó a su equipo técnico en el sitio afectado para ejecutar trabajos correctivos y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

“Personal técnico se encuentra realizando el retiro del cable afectado y su reposición, con el objetivo de recuperar las condiciones normales de operación”, informó la institución.

Ofrecen disculpas por la interrupción

Finalmente, la entidad ofreció disculpas a los usuarios por los inconvenientes ocasionados y aseguró que las labores continúan en marcha.

“Lamentamos las molestias ocasionadas y agradecemos su comprensión”, concluyó CNEL EP en su pronunciamiento.